ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН ПРУЖИО ПОДРШКУ ПРЕДСЕДНИКУ: Нови Сад је уз Вучића, од 2012. отворено 12 фабрика
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, осудио је поруке мржње и нетрпељивости које је на рачун председника Републике Србије Александра Вучића, јавно, преко одређених медија упутио професор Медицинског факултета у Новом Саду Илија Срдановић.
- Као градоначелник мултикултуралног, мултиконфесионалног, демократског и слободног Новог Сада шокиран сам и запрепаштен порукама мржње које је на рачун председника Србије Александра Вучића упутио професор Медицинског факултета у Новом Саду Илија Срдановић. Професоре, важно је да знате да Нови Сад не познаје језик мржње, нити искљчивости. Нови Сад познаје само језик заједништва, толеранције, међусобног уважавања и поштовања. Професоре, Александар Вучић је председник слободне, суверене и независне Србије, и увек је добородошао у Нови Сад. А знате зашто? Зато што о томе не одлучујете ви него грађани Новог Сада. Новосађани огромном већином подржавају Александра Вучића, и његову политику. Политика Александра Вучића извукла је Нови Сад из блата пропасти, у које га је била гурнула политика коју ви подржавате. У време Александра Вучића није затворена ниједна фабрика, а отворено је 14 нових. Није отпуштен ниједан радник, а обезбеђен је посао за око 50.000 Новосађана. Зато што се просечна плата са 350, увећала на 1.100 евра. Зато што су изграђене нове школе, нови вртићи и домови здравља. Зато што се граде три нова моста. И зато што ће крајем године бити отворена још једна петнаеста фабрика. И зато што ће плате и пензије наставити да расту. Зато што ће се наставити политика развоја, прогреса и бољег живота свих грађана.
И зато Новосађани подржавају Александра Вучића, а не политику хаоса, нерада и назадовања, коју ви подржавате! И то показују на мирним породичним шетњама. И наставиће то да показују. Нови Сад ће наставити да се развија. Нови Сад је уз Вучића и слободну и развијену Србију! - поручио је градоначелник Мићин.