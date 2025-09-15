ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ НАЈАВИО ДА ДОЛАЗИ У НОВИ САД Директно из Јапана послао јасне поруке професору Илији Срдовићу: Нека не брине, победићемо све оне који су хтели да сруше слободу и Србију
Председник Србије Александар Вучић обратио се грађанима из Јапана, где се налази у тродневној посети.
Председник каже да су наши бројеви за Експо одлични, и да је у српском павиљону у Осаки било 880.000 посетилаца.
- Очекујем да тај број пређе милион. Наше архитекте су га урадиле, поносан сам како изгледа. Надам се да ћемо за наш Експо 2027 урадити нешто ново и иновативно, и да ћемо привући велики број људи. Захвалан сам нашим јапанским домаћинима на пожртвованости. Уложили смо доста, али много мање од свих других - рекао је он говорећи о нашем павиљону.
Председник истиче да је то добра промоција за Србију, и да је поносан на све што је урађено у Осаки.
- Наш павиљон дивно изгледа, сав је у зеленилу, имамо вертикално постављене баште. Упркос великој влажности ваздуха биљке су се очувале. То је спој савременог и традиционалног, и ја честитам целом тиму, верујем да смо урадили добру презентацију онога што би требало да се догоди у Београду за две године - истакао је Вучић.
Додаје да је ово велико искуство за наше тимове који раде на Експу.
- Радили смо и са емиратским тимом, узимамо искуства са два велика Експа. Даћемо све да не буде на нижем нивоу од највећих манифестација. Показаћемо колико смо променили земљу за 15 година - нагласио је председник.
На изјаву професора Илије Срдановића да је он персона нон града у Новом Саду, Вучић каже да ускоро долази на велики скуп у тај град.
- Често сам тамо, имам и родбину. Нека не брине професор, пламен слободе је упаљен, и победићемо све оне који су хтели да сруше слободу и Србију. Победићемо их као и увек, овог пута мало убедљивије - рекао је он.
Председник каже да у време бившег режима није могло бити парада, и да су тада могли да прикажу праћке и кликере.
- Уважени господин Живковић се креће у границама сопствене покварености, увек су му на памети провизије. Ми тенкове нисмо куповали, добили смо од Руса. А што би он то знао, када је њима најлакше да немамо ни тенк, ни авион, али да трчимо по иностранству и региону и да се извињавамо што су нам протерали људе. Променила се Србија, неће више ни лопове ни криминалце на власти. Разуме народ све - нагласио је Вучић.