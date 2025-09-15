clear sky
НА СРЕЋУ НЕМА ПОВРЕЂЕНИХ Воз који је превози гас сударио се у Смедереву са доставним возилом

15.09.2025. 12:36 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Pixabay.com

СМЕДЕРЕВО: Саобраћајна несрећа догодила се јутрос у Смедереву када се теретни воз са композицијом цистерни са течним нафтним гасом сударио на пружном прелазу са доставним возилом и том приликом није било повређених већ је само причињена материјална штета, речено је Танјугу у Полицијској управи Смедерево.

Полиција је извршила увиђај на лицу места, а приликом саобраћајне несреће није дошло до цурења гаса.

Против возача биће поднета прекршајна пријава, будући да је прелазио пружни прелаз без да се уверио да то може да уради а да не угрози себе и друге учеснике у саобраћају.

Саобраћајна незгода догодила се при малој брзини, али је возовима време заустављање дуже него путничким аутомобилма, напомињу у полицији.

Саобраћајна незгода није се догодила на јавној железничкој инфраструктури, већ на индустријском колосеку који није у надлежности Акционарског друштва "Инфраструктура железнице Србије", речено је Тањугу у том предузећу.

пружни прелаз воз ударио ауто воз
