Распоред сахрана за  уторак, 16. септембар

Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Ветернику и Ковиљу у уторак, 16. Септембра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Зоран Раде Пењин (1941.11.15

Петроварадин, Ново гробље:

Љиљана Милорада Томић (1952.11.00

Боса Градимира Маноилов (1960.13.00

Ветерник:

Гостимир Неда Черековић (1951.13.00

Ковиљ, Горње гробље:

Радмила Лазара Смиљански (1957.) 13.00

Сремска Каменица, Православно гробље:

Милорад Уроша Јакшић (1938.15.00

Нови Сад
