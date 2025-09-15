Распоред сахрана за уторак, 16. септембар
15.09.2025. 15:42 15:46
Коментари (0)
У Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Ветернику и Ковиљу у уторак, 16. Септембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Зоран Раде Пењин (1941.) 11.15
Петроварадин, Ново гробље:
Љиљана Милорада Томић (1952.) 11.00
Боса Градимира Маноилов (1960.) 13.00
Ветерник:
Гостимир Неда Черековић (1951.) 13.00
Ковиљ, Горње гробље:
Радмила Лазара Смиљански (1957.) 13.00
Сремска Каменица, Православно гробље:
Милорад Уроша Јакшић (1938.) 15.00