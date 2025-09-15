СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Дуплантис светским рекордом до титуле у скоку с мотком, Камбунђи изненадила фаворите и освојила титуле на 100 с препонама у Токију
Фантастични Арманд Дуплантис поправио је свој светски рекорд у скаку с мотком за један центиметар у финалу на Светском првенству у Токију, који сада износи шест метара и 30 центиметара и освојио златну медаљу.
Дуплантис је победу обезбедио са прескочених 6.15 метара, да би онда из трећег покушаја успео да прескочи 6.30 и тако помери границе у овој дисциплини. Он је за један центиметар поправио сопствени светски рекорд, који је поставио 12. августа на митингу у Будимпешти. Ово је први светски рекорд на планетарној смотри у Токију. Швеђанин је 14. пут оборио светски рекорд, а четврти пут ове године. И прва два покушаја на 6.30 метара су била веома близу, али је летвица у оба случаја на крају пала. Мондо је инкасирао и додатних 100.000 долара колико добија такмичар који оствари најбољи резултат свих времена.
Сребрну медаљу освојио је Грк Емануил Каралис, који је прескочио шест метара. Бронзана медаља је припала Аустралијанцу Куртису Маршалу са прескочених 5,95 метара.
ARMAND DUPLANTIS : PREMIER HOMME DE L’HISTOIRE À PASSER LA BARRE DES 6M30. 😳#Tokyo2025 #WCHTokyo25 pic.twitter.com/A6RogMtyeZ
— Le Stade (@le_stade) September 15, 2025
Швајцарска атлетичарка Дитађи Камбунђи направила је праву сензацију освојивши златну медаљу у дисциплини 100 метара с препонама. Она је до титуле стигла резултатом 12,24 секунде, што је нови национални рекорд Швајцарске и изнедала фавориткиње. Иако није била у кругу фаворита у финалу на 100 метара препоне је остварила резултат 12,24, што је било довољно за злато. Занимљиво је да је само сат и по раније у полуфиналу ишла 20 стотинки спорије. Нигеријка Тоби Амусан, светска рекордерка била је друга са 12,29, док је Американка Грејс Штарк освојила треће место са 12,34. Разочарење дана је Масаи Расел. Олимпијска шампионка и најбоља у свету ове године по резултат, завршила је тек на четвртој позицији.
Исто је учинио и Новозеланђанин Џорди Бимиш, који је фантастичним финишом успео да победи Мароканца Суфијана Ел Бакалија и совоји златну медаљу на 3.000 метара стипл чез. У самом финишу у последњих пет метара двоструког олимпијског и троструког светског шампиона је престигао Новозеланђанин Георди Бимиш и стигао до највећег успеха у каријери. А све је личило на још једну уобичајену победу Ел Бакалија. Био је на зачељу, па је полако убрзавао. На 150 метара пре циља избио је на прво место и деловало је да је то то. Није тако мислио Бимиш, који је невероватно убрзао и почео да прилази Мароканцу. На крају га је прошао и славио са временом 8:33,88. Бакали је после трке био у апсолутном шоку. Легао је на стазу и плакао. Нико није могао да га утеши због злата које је измакло за пет стотинки (8:33.95). Кенијац Едмунд Серем је у позадини успео да се домогне бронзе са 8:34,56.
Канађанка Кемрин Роџерс освојила је златну медаљу у бацању кладива. Олимпијска и светска шампионка рутински је одбранила круну. Хитац од 80,51, најбољи ове сезоне, донео јој је злато, мада су и њен други и трећи најбољи резултат били вреднији од остварења другопласиране Кинескиње Ји Жао, која је кладиво бацила на 77,60 метара. Трећа је била још једна Кинескиња Јиале Жанг са 77,10.