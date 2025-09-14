БОЛТ ДОБИО НАСЛЕДНИКА НАКОН 10 ГОДИНА: Севил донео Јамајчанима злато на 100 метара, Американка најбржа спринтерка
Атлетичари Јамајке доминирали су у финалу трке на 100 метара на Светском првенству у Токију.
Планетарни трон више не припада Американцу и једном од најбољих спринтера последњих година Нои Лајлсу. Облик Севил је освојио златну медаљу личним рекордом од 9,77 секунди.
Узео је прво одличје у индивидуалној трци на СП, а његовом слављу на стази прикључио се и чувени Јусеин Болт, актуелни светски рекордер на 100 и 200 м, који је из свечане ложе на Националном стадиону Јапана, испратио успех сународника и прославио га радовањем. Имао је и ваљани разлог легендарни Громовник да се толико радује, јер је Севил донео Јамајчанима прво светско злато у најкраћој тркачкој дисциплини након Болтове титуле 2015. године.
И сребро је отишло у Јамајку – Кишан Томпсон је за 9,82 секунде дошао до вицешампионске титуле, а Американац Ноа Лајлс овог пута је морао да се задовољи бронзом истрчавши најбољи резултат у сезони (9,89).
У женској трци до злата је доспринтала Мелиса Џеферсон-Вуден рекордом такмичења од 10,61 секунде. Дошла је Американка до прве светске титуле у индивидуалној дисциплини, пошто има две у штафети 4x100 м. Јамајчанка Тина Клејтон је постала вицешампионка временом 10,76 секунди, а разочарала је олимпијска првакиња Џулијен Алфред (Света Луција), коју је коштао лош старт и морала је да се задовољи бронзом – 10,84. Бранитељка титуле Шакари Ричардсон (САД) била је тек пета (10,94).
У бацању диска је Американка Валери Адамс коначно дошла до дуго очекиваног светског злата (има сребро из 2023. и бронзу из 2022). Актуелна двострука узастопна олимпијска првакиња је до титуле дошла хицем од 69,48 метара. Холанђанка Јоринде ван Клинкен је освојила сребро (67,50 м), а Кубанка Силинда Моралес бронзу (67,25 м). На 10.000 м Француз Џими Гресије направио је изненађење освојивши злато у дисциплини у којој доминирају Етиопљани и Кенијци. Победио је резултатом 28:55,77, испред Јомифа Келејче из Етиопије (28:55,83) и Швеђанина Андреаса Алмгрена (28:56,02).