ОЛИМПИЈАСКА ШАМПИОНКА ЖУЛИЈЕН АЛФРЕД ОСВОЈИЛА БРОНЗУ НА 100 МЕТАРА, па се повукла због повреде из трке на 200 метара у Токију
15.09.2025. 16:23 16:26
Олимпијска шампионка на 100 метара из Свете Луције Жулијен Алфред неће наступити на трци на 200 метара на Светском превнству у Токију због повреде задње ложе.
Алфред је у недељу освојила бронзу на Светском првенству у Токију у трци на 100 метара.
"Федерација Свете Луције потврђује да (Жулијен Алфред) неће трчати 200 метара на Светском првенству у Токију због првог степена повреде задње ложе", објављено је у саопштењу Савеза Свете Луције, а информацију су потврдили и њен агент и спонзор.
Алфред, која је прошлог лета освојила злато на 100 м, заузела је треће место у финалу 100 м на Светском првенству.
Квалификације трке 200 метара на Светском првенству су заказане за среду, полуфинале у четвртак, а финале у петак.