clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОЛИМПИЈАСКА ШАМПИОНКА ЖУЛИЈЕН АЛФРЕД ОСВОЈИЛА БРОНЗУ НА 100 МЕТАРА, па се повукла због повреде из трке на 200 метара у Токију

15.09.2025. 16:23 16:26
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
alfred
Фото: Tanjug (Michael Buholzer, Pool Photo via AP)

Олимпијска шампионка на 100 метара из Свете Луције Жулијен Алфред неће наступити на трци на 200 метара на Светском превнству у Токију због повреде задње ложе.

Алфред је у недељу освојила бронзу на Светском првенству у Токију у трци на 100 метара.

"Федерација Свете Луције потврђује да (Жулијен Алфред) неће трчати 200 метара на Светском првенству у Токију због првог степена повреде задње ложе", објављено је у саопштењу Савеза Свете Луције, а информацију су потврдили и њен агент и спонзор.

Алфред, која је прошлог лета освојила злато на 100 м, заузела је треће место у финалу 100 м на Светском првенству.

Квалификације трке 200 метара на Светском првенству су заказане за среду, полуфинале у четвртак, а финале у петак.

светско првенство атлетика
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Дуплантис светским рекордом до титуле у скоку с мотком, Камбунђи изненадила фаворите и освојила титуле на 100 с препонама у Токију
duplantis

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Дуплантис светским рекордом до титуле у скоку с мотком, Камбунђи изненадила фаворите и освојила титуле на 100 с препонама у Токију

15.09.2025. 16:06 16:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИСТОРИЈСКА МАРАТОНСКА ТРКА НА СП: Разлика никад мања, слави се у Танзанији
спорт

ИСТОРИЈСКА МАРАТОНСКА ТРКА НА СП: Разлика никад мања, слави се у Танзанији

15.09.2025. 14:32 14:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИВАНА ШПАНОВИЋ У УТОРАК У ТРОСКОКУ НА СП: Светска рекордерка на црти
спорт

ИВАНА ШПАНОВИЋ У УТОРАК У ТРОСКОКУ НА СП: Светска рекордерка на црти

15.09.2025. 13:25 13:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОЛТ ДОБИО НАСЛЕДНИКА НАКОН 10 ГОДИНА: Севил донео Јамајчанима злато на 100 метара, Американка најбржа спринтерка
спорт

БОЛТ ДОБИО НАСЛЕДНИКА НАКОН 10 ГОДИНА: Севил донео Јамајчанима злато на 100 метара, Американка најбржа спринтерка

Атлетичари Јамајке доминирали су у финалу трке на 100 метара на Светском првенству у Токију.
14.09.2025. 15:45 15:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај