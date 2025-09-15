clear sky
ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ ЗА СРБИЈУ ПРЕД АЛБАНИЈУ Ево која комплетна линија Орлова „испада из игре“

15.09.2025. 13:52 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Sport

Лако би могло да се деси да Србија заигра против Албаније без стандардних штопера.

Од раније је познато да Никола Миленковић неће бити у саставу 11. октобра за меч квалификација за Мундијал, како је против Енглеске у Београду добио црвени картон.

Њем је тако изречена суспензија, док је под знаком питања и Страхиња Павловић.

Штопер Милана је на полувремену завршио меч Серије А против Болоње. Његов тренер Максимилијано Алегри је открио да Павловић има проблем са препонама, а за сада није познато колико ће одсуствовати.

Тиме је постао неизвестан и његов наступ у директном окршају са друго место групе К, које води у доигравање за пласман на Светско првенство.

У случају да ни он не буде спреман, селектор Драган Стојковић ће на располагању имати Страхињу Ераковића, Милоша Вељковића, Немању Стојића, Јан-Карла Симића, Срђана Бабића и Вељка Милосављевића између осталих.

 

 

фудбалска репрезентација србије квалификације за светско првенство у фудбалу драган стојковић пикси
Спорт Фудбал
