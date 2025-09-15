ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ ЗА СРБИЈУ ПРЕД АЛБАНИЈУ Ево која комплетна линија Орлова „испада из игре“
Лако би могло да се деси да Србија заигра против Албаније без стандардних штопера.
Од раније је познато да Никола Миленковић неће бити у саставу 11. октобра за меч квалификација за Мундијал, како је против Енглеске у Београду добио црвени картон.
Њем је тако изречена суспензија, док је под знаком питања и Страхиња Павловић.
Штопер Милана је на полувремену завршио меч Серије А против Болоње. Његов тренер Максимилијано Алегри је открио да Павловић има проблем са препонама, а за сада није познато колико ће одсуствовати.
Тиме је постао неизвестан и његов наступ у директном окршају са друго место групе К, које води у доигравање за пласман на Светско првенство.
У случају да ни он не буде спреман, селектор Драган Стојковић ће на располагању имати Страхињу Ераковића, Милоша Вељковића, Немању Стојића, Јан-Карла Симића, Срђана Бабића и Вељка Милосављевића између осталих.