ДРАГАН КОКАНОВИЋ ВОДИО ВЕЛИКУ БИТКУ СА ЗВЕЗДИНИМ ИГРАЧИМА: Срушили смо проклетство
Драган Кокановић, везни играч Војводине, одиграо је изузетно добру утакмицу, у којој је претрчао море километара.
Водио је велику битку са Звездиним играчима средине терена и, после свега, утисак је да је из ње изашао као победник.
- Драго ми је због свега, јер дуго се чекала наша победа над Звездом на „Карађорђу“ – казао је популарни Кокан. – Срушили смо проклетство, а мој је посао да пуно трчим и покривам саиграче, да увек пружам максимум и овом приликом желим да честитам читавој нашој екипи на вредној победи.
Ипак, у првом полувремену Звезда је била тим који је доминирао.
- Јако смо лоше стајали на терену, а ми, везни играчи, нисмо били агресивни, као што смо то чинили у другом полувремену. Током паузе, договорили смо се да стојимо много ближе играчима ривала и да будемо агресивниј, што смо и учинили, а ефекат сте видели.
О сопственој партији, која га је издвојила као једног од најбољих појединаца у дербију, Кокановић је нагласио:
- Сигруно је то да сам задовољан, али увек може да буде и боље. Морам да поправим пасове које сам имао, рецимо, ка Мерију, да га спојим са голом, али човек помало изгори у великој жељи. Уз то, нисам хтео да он уђе у офсајд, па сам му давао брже, нажалост и непрецизније пасове. Боже мој, идемо даље. Чека нас дуел са ИМТ-ом, поново код куће, у којем ћемо, треба ли то да наглашавам, опет ићи на сва три бода. Биће мало теже да се опоравимо, али професионалци смо и то је наш посао – закључио је Кокановић.
А. Предојевић