СВЕСНИ СМО ТЕЖИНЕ ПОРАЗА ОД ЕНГЛЕСКЕ: Дика Стојановић имао потребу да се обрати: Показаћемо праву реакцију против Албаније
Директор фудбалске репрезентације Србије Стеван Стојановић рекао је да су сви свесни тежине пораза од Енглеске.
Додао је да је дуел против Албаније права прилика да екипа покаже реакцију и врати се на победничку стазу.
Србија је прошлог уторка поражена резултатом 5:0 код куће од Енглеске, што је био први неуспех у текућим квалификацијама за Светско првенство.
– Као директор репрезентације осетио сам потребу да се обратим јавности, јер је одмах после пораза у уторак, кренула медијска хајка на репрезентацију и селектора Драгана Стојковића. Сви смо свесни тежине пораза против Енглеске, нико у репрезентацији не тражи изговоре. То је био болан ударац, али и јасна опомена да морамо још више да радимо, да будемо компактни и одлучни. Већ нас чека утакмица која може да одреди наш пут у квалификацијама, дуел са Албанијом. Она је од огромног значаја за наш останак у борби за друго место и пласман у бараж – рекао је Стојановић.
Некадашњи голман Црвене звезде истиче да један пораз не мења ширу слику.
– Један тежак пораз, ма колико болан био, не може да избрише све што је А репрезентација урадила у претходне четири године. У том периоду направљен је озбиљан искорак, остварени су важни резултати, повезана два велика такмичења, изборен, а затим и сачуван статус у елитном друштву Лиге нација. Не смемо да заборавимо да је захваљујући управо тим резултатима Фудбалски савез имао и конкретну финансијску корист. Пласмани на велика такмичења донели су приходе који су улагани у развој фудбала широм земље, инфраструктуру и омладинске селекције. То је још један доказ да учинак А репрезентације превазилази терен и има шире позитивне ефекте на наш фудбал – навео је Стојановић.
Стојановић додаје да је репрезентација могла боље на Светском првенству у Катару 2022. и на Европском првенству 2024. у Немачкој.
– Да ли смо на завршним турнирима могли боље? Свакако да јесмо и остаје жал за пропуштеним приликама. Али исто тако морамо да будемо реални, ми нисмо у ситуацији, као водеће европске нације, да рачунамо на огроман фонд играча и скоро две једнако јаке поставе. Наши ресурси су ограничени и често се дешавало да снагом колектива и великом жељом надоместимо одређене кадровске проблеме. У екипи имамо момке који поред играчких квалитета, поседују и изузетне људске особине, свесни су одговорности, знаће како да се издигну после ударца и сигуран сам да ће показати праву реакцију већ на мечу са Албанијом – додао је Стојановић.
Директор репрезентације очекује реакцију екипе у мечу против Албаније 11. октобра.
– Потпуно се слажем да амбиција репрезентације мора увек да буде победничка. Наш задатак је да обезбедимо да тим против Албаније изађе на терен спреман, мотивисан и на највишем нивоу. На играчима је да покажу реакцију, а на нама у спортском сектору да им обезбедимо најбоље могуће услове. После утакмице, наравно, следе анализе и извештаји, ми верујемо да ће терен бити место на коме ћемо дати најјачи одговор – закључио је Стојановић.