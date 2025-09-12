НАДАМ СЕ ДА ЈЕ СТОЈКОВИЋ ИЗВУКАО ПОУКЕ: Терзић прокоментарисао дебакл Србије против Енглеза
Генерални директор Црвене звезде Звездан Терзић упитан је од новинара на стадиону "Рајко Митић" за коментар о дебаклу репрезентације Србије против Енглеске.
„Орлови“ су у Београду доживели пораз 0:5 у квалификацијама за Светско првенство 2026.
- Утакмица је прошла и како каже наш народ за просутим млеком не вреди плакати. Многи су стручњаци рекли то што су имали да кажу. Надам се да је селектор Стојковић извукао поуке – рекао је генерални директор ФК Црвена звезда Звездан Терзић.
Он је анализирао пораз Србије од Енглеске (5:0) на дружењу са медијима на Маракани.
– Потребни је да се окренемо првој следећој утакмици, а то је Албанија. Ако њих добијемо, на добром смо путу да изборимо пласман на Светско првенство. Треба нам добра енергија и фокус. Утакмица против Албанија увек има јачи и комплекснији призвук, него само спортски део. Треба да донесемо добру енергију и да се та утакмица добије. Шта је било – било је. Људи који су задужени за то треба да направе добру анализу зашто је то било јако слабо против Енглеске – истакао је Терзић.
– Енглеска је била фаворит. Није чудо што је победила, али свима нама је засметало што репрезентација није пружила јачи отпор, што није показала нешто што би задовољило народ. Анализом нек се бави селектор, ми треба да се окренемо Албанији и да обезбедимо пласман на Светско првенство – закључио је Терзић.
Утакмица између Србије и Албаније на програму је 11. октобра, највероватније у Лесковцу.