РАДЕ БОГДАНОВИЋ ПОНОВО ОШТРО О ПИКСИЈУ Састав тима и тактика коју је направио била је на јаком ниском нивоу

Раде Богдановић, познат као неко ко нема длаку на језику, оштро је прокоментарисао јучерашњу утакмицу Србија - Енглеска.

Енглеска је прегазила Србију! Екипа Томаса Тухела победила је Орлове резултатом 5:0 у оквиру квалификација за Светско првенство 2026, а колико су Енглези били доминантни и ауторитативни, о томе, поред бројки на семафору, сведоче и статистички параметри који су у потпуности били на страни "Гордог Албиона".

”Састав тима и тактика коју је направио била је на јаком ниском нивоу, то није репрезентативни ниво. Тиме он сигурно не може да се похвали у својој богатој тренерској каријери коју је имао у Јапану и Кини.

Резултат није изненађујући. Енглези су добра екипа, са озбиљним селектором. Немачка дисциплина, то није репрезентација коју је водио онај несрећник, Герет Саутгејт, на Европском првенству. Фалила су им три, четири играча, која вреде енормно велико богатство.

Начин на који смо изгубили баца фудбалске навијаче у једну врсту депресије. Он као селектор није направио систем игре, није одабрао групу играча која ће му играти константно.

Има ту и дрекаваца из Шпаније, Марбеље, који му се мало мешају у тим и гурају своје играче. Али, сада да их не прозивам, да им не улазим у џеп”.

"То је једна врста неваспитања"

Највећу бригу Богдановић има због изјаве селектора након утакмице.

- Мене забрињава синоћна изјава, његове изјаве нико не може да цитира, ни много интелигентнији људи од мене… Свалити кривицу на играче, да им ти кажеш да су спори, троми, да не играју, да су без минутаже… То ја гледам као једну врсту неваспитања и неодговорности једног селектора који представља једну државу - казао је Богдановић.

