(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ ГОВОРИО О ДАНУ КАДА ЋЕ ДА ЗАВРШИ КАРИЈЕРУ: Да, биће тужан дан за мене када напустим тенис, биће врло емотивно, знам то..."
Српски тенисер Новак Ђоковић је говорио о бројним темама, као и дану када ће завршити играчку каријеру.
Новакови резултати ове сезоне нису били на нивоу на какав смо навикли од њега.
Он је открио да већ неко време размишља о крају каријере.
"Одувек сам се трудио да размишљам и о стварима ван тениса, поготово у последњих 12-15 година. Чуо сам и од тенисера и од спортиста о мукама које су имали ментално после каријере и посебно ако се нису спремили за ту транзицију. Мислим да човек не може до краја да се спреми за то. Да, биће тужан дан за мене када напустим тенис, биће врло емотивно, знам то, али оно о чему причам јесте адреналин који спорт доноси – то мора да се преусмери, да се другачије каналише", рекао је Ђоковић у подкасту код Џеја Шетија.
Познато је колико Новак води бригу о здравом животу.
"Волим спорт и играћу га целог живота, од кључне је важности да човек буде активан. С друге стране, потребан је изазов. Тенис ми је велики део живота, али имам и широка интересовања – велнес ми је пасија, здрав живот, а то је широко поље."
"Хидратација, начин исхране, вежбање, сан – волео бих да свет буде здравији. Мали кораци у том смеру јесу вредни и имају ефекта. Чак и неки спортисти не схватају важност хидратације. Није то само вода, то су минерали, разни суплементи итд. Најбоље је да унесеш све путем хране, али није могуће баш све."