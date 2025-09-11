АУСТРАЛИЈАНКА БИ ДА ПЕНЗИОНИШЕ ЂОКОВИЋА! Мисли да ће шљака „донети одлуку“, ЕВО и када
Некадашња аустралијска тенисерка Рене Стабс изјавила је да верује како ће Новак Ђоковић свој последњи Грен слем одиграти наредне године на Аустралијан опену.
Стабс је била изузетна дубл играчица, која је освојила четири Грен слема почетком века, а два пута је освајала најпрестижније тениске турнире и у мешовитом дублу.
Према њеном мишљењу, Ђоковић ће се пензионисати након Отвореног првенства Аустралије почетком наредне године.
"Имам осећај да ће Аустралијан опен бити његов последњи велики турнир. Не верујем да жели да настави да игра после тога и иде на Ролан Гарос. Он је тако добар на свакој подлози, али не видим да може да добија те момке у пет сетова на шљаци и да после тога иде на Вимблдон", рекла је Аустралијанка у свом подкасту.
Додала је да би било симболично да Ђоковић каријеру заврши у Мелбурну.
"Осећам да би Аустралијан опен био сјајан начин да заврши каријеру. То је место где је освојио први гренд слем. Сви знамо шта је Аустралијан опен и колико му је значио. Било је ту и љубави и мржње, што је било на неки начин савршено за његову каријеру", изјавила је Стабс.
Ђоковић ове године није успео да освоји ниједан Грен слем, али је и упркос томе успео да дође до четвртог места на АТП листи јер је одиграо четири полуфинала.