БАСКЕТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ (У23) ОТПУТОВАЛА НА СП У КИНУ: У групи са Француском, Новим Зеландом, Чешком и Египтом
Мушка репрезентација Србије у баскету 3x3 за играче до 23 године отпутовала је у кинески Шонган, где ће од 17. до 21. септембра бити одржано Светско првенство, објавио је КСС.
Србију ће на СП за играче до 23 године представљати Милош Цвркота, Марко Ђорђевић, Лазар Ковачевић и Вук Вукићевић. Селектор је Ненад Карановић, тренер Данило Лукић, кондициони тренер Павле Поповић, а физиотерапеут Бранка Мркшић.
"Завршене су припреме током којих смо, после Националне лиге, окупили шест играча у конкуренцији за СП. Одиграли смо неколико турнира у Србији и БиХ, као и један у Кини, где су остварени прилично добри резултати. Кроз тај процес, улоге у тиму су се јасније дефинисале, а форма и карактер екипе подигнути на виши ниво. На СП одлазимо спремни, свесни да нас очекује веома јака конкуренција. Бићемо једна од најмлађих екипа, јер немамо ниједног играча излазног годишта, али верујем да нас управо младост, енергија и тимски дух могу погурати да дамо максимум и достојно представимо Србију", рекао је Карановић.
Србија ће се на СП такмичити у Б групи са репрезентацијама Француске, Новог Зеланда, Чешке и Египта. У А групи су Немачка, Литванија, Пољска, Хрватска и Иран, у Ц групи Монголија, Италија, Алжир, Аргентина и Венецуела, а у Д групи Кина, Летонија, САД, Катар и Фиџи.
Србија ће први меч на СП одиграти 18. септембра од 5.15 часова по централноевропском времену против Чешке, а потом ће се истог дана од 9.50 сати састати са Француском.
Баскеташи Србије ће 20. септембра од 5.15 часова играти против Египта, а затим од 9.50 сати са Новим Зеландом.
Пласман у четвртфинале СП обезбедиће по две првопласиране екипе из сваке од четири групе- Елиминациони мечеви и борбе за медаље заказане су за 21. септембар.