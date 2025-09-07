БАСКЕТАШИ ПРВИ ПУТ БЕЗ МЕДАЉЕ ОД 2017: Србија стала у четртфиналу Европског првенства
Баскет 3x3 репрезентација Србије није успела да се пласира у полуфинале Европског првенства у Копенхагену.
У четвртфиналу су наши поражени од селекције Летоније резултатом 20:14. Баскеташи Србије су тако остали без медаље на Европском првенству први пут од 2017. године.
Србија је од тог периода пет пута узастопно била првак Европе, а освојила је и једну сребрну медаљу на прошлом првенству.
Дуел с Летонијом је почео уз доста нервозе и тврде игре, а Летонци су били бољи у уводним минутима и повели са 4:0. Није наше момке служио шут, па су прве поене уписали после два минута са линије пенала – 2:4. Уследила је серија невероватних промашаја на обе стране, да би ривал погодио двојку за 7:3. Подигли су Летонци на 10:3 и потпуно контролисали игру, а Србија је први поен из игре постигла после пет минута. Летонци су и даље погађали, па је на четири минута пре краја било 14:5.
Ништа нам није ишло од руке, Неранџић је смањио двојком на 8:15, па погодили Бранковић и Бараћ за 10:15. Поентирао је још једном Бранковић, овог пута из одбојке, али је Куксикс закуцао за 16:11 минут и по пре краја. Стојачић је положио два пута за 13;17, али су Летонци погодили за 18:13. Смањио је још једном Бараћ, али није било времена за преокрет и Србија је елиминисана у четвртфиналу.
Најефикаснији у репрезентацији Србије били су Марко Бранковић и Немања Бараћ са по четири постигнута поена.
У селекцији Летоније истакао се Рихардс Куксикс са осам поена, док је Наурис Миезис постигао седам.
Летонија ће у полуфиналу играти против победника меча између Аустрије и Немачке.