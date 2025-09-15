НЕКАДАШЊИ ФУДБАЛЕР ЦРВЕНО-БЕЛИХ ЈОВАН КУЛЕ АЋИМОВИЋ: Очекујем победу у вечитом дербију, Звезда може да игра против Селтика
Некадашњи фудбалер Црвене звезде Јован Куле Аћимовић изјавио је да очекује победу у вечитом дербију против Партизана и додао да "црвено-бели" могу да играју са Селтиком у Лиги Европе.
Фудбалери Црвене звезде ће 20. септембра гостовати Партизану у деветом колу Суперлиге Србије.
"На вечитом дербију очекујем победу Црвене звезде, а сматрам и да је фаворит када се у обзир узме искуство и дужина клупе. То су две веома битне ставке када су у питању утакмице овог типа. Црвено-бели су по тренутном стању квалитетнији, али екипа мора бити максимално фокусирана, јер и наш вечити ривал свакако има своје адуте, те се то не сме потценити. Очекујем неизвесну утакмицу до краја, али и победу нашег тима", рекао је Аћимовић, пренео је званични сајт Звезде.
Шампион Србије ће 24. септембра на свом терену дочекати Селтик у првом колу Лиге Европе.
"Лига Европе изгледа као да је ниво испод Лиге шампиона, али је некако утисак из претходних година да то уопште не мора да значи. Сви тимови у такмичењу су веома озбиљни, а волео бих и да направим паралелу са Европским првенством у кошарци. Пре првенства је ту било неких наизглед 'другоразредних' екипа, а на крају су се до краја борили за медаље. Тако исто и у фудбалу, не бих се уопште тиме бавио, те се надам да ће Звезда успети да 'исплива' личним квалитетом који поседује", додао је легендарни фудбалер Звезде.
Аћимовић се присетио дуела са Селтиком у сезони 1968/1969.
"Селтик и Звезда већ имају историју. Моја генерација, предвођена Драганом Џајићем је након ремија у Београду, поражена у Глазгову. Веома је важно да Звезда на дан утакмице буде добра и фокусирана током свих 90 минута. То на крају и направи превагу, фокус и квалитет на дан меча. Можемо да играмо са Селтиком, треба нам мало и среће, али смо ми ти који морамо да натерамо екипу из Глазгова да одигра лошије него што зна. За то ће бити потребни и навијачи на трибинама, како би пружили екипи подршку на почетку захтевне лигашке фазе. Ово је нова прилика за запажен успех, а за то је потребна подршка навијача, као и да сви у клубу дају све од себе", истакао је Аћимовић.