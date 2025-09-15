СТИЖЕ 2.500 ШКОТА НА МАРАКАНУ: Селтик од Звезде тражио пуни капацитет за своје навијаче у Лиги Европе
Фудбалери Црвене звезде ће ове сезоне играти у лигашком делу Лиге Европе, где ће такмичење почети дуелом са Селтиком који је на програму идуће недеље, тачније 24. септембра на Маракани.
Шкоти су спремни за овај дуел, а тражили су и пун капацитет од црвено-белих.
Наиме, према пропозицијама, домаћин је у дужности да обезбеди пет одсто укупног капацитета за гостујуће навијаче, па сходно тиме и гости могу да траже контигент карата за себе. Самим тим што је капацитет Маракане око 50.000 гледалаца, Селтику следује око 2.500 карата.
Како је Телеграфу потврђено, Селтик је тражио потпуни капацитет за своје навијаче, јер је интересовање за утакмицу огромно.
Очекују Шкоти да имају огромну подршку, али исто очекује и Звезда која се узда у то да ће стадион бити распродат за премијеру у Европи ове сезоне.
Подсетимо, Звезда ће након меча са Селтиком на свом терену имати два гостовања у Португалији, прво Порто 2. октобра, а онда и Брага 23. октобра, пре него се врате на Маракану за мечеве са Лилом (6. новембар) и ФЦСБ (27. новембар). Потом остају утакмице са Штурмом у Грацу (11. децембра), гостовање Малмеу 22. јануара и домаћи терен против Селте седам дана након тога.
Telegraf.rs