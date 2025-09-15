clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) У СИВЦУ БИЛА „ШТРАПАРИЈАДА“, ЧУВА СЕ ТРАДИЦИЈА Кад коњи повуку трупце проради адреналин 

15.09.2025. 18:20 18:26
Пише:
Дневник
Извор:
vojvodinauzivo.rs
Коментари (0)
с
Фото: youtube prinstcrin/ Q media Kula

КУЛА: На Хиподрому у насељеном месту Сивац, одржана је трећа по реду „Штрапаријада“. Реч је о манифестацији у оквиру које се процењују снага, брзина и вештина коња у вучи трупаца.

Испред локалне самоуправе, догађај је обишао председник општине Дамјан Миљанић.

„Ова манифестација није само начин очувања традиције крајева из којих потиче Босне, Лике и Кордуна, већ и прилика да се сачува једна посебна врста коња. Иако је престала да постоји њихова основна намена, због које су некада узгајани и коришћени за извлачење трупаца из неприступачних предела шума и планина, кроз оваква такмичења они и данас живе и опстају.

Кроз овакве манифестације чувамо обичаје и љубав према коњима. Радни коњи, некада незаменљиви у животу људи, данас настављају да живе и узгајају се управо захваљујући оваквим сусретима“, поручио је Миљанић.

Догађај је организовао Миле Медић и Удружење љубитеља и узгајивача коња „Црна дама”, а под покровитељством Туристичке организације општине Кула и локалне самоуправе.

  

Сивац штрапаријада традиција
Извор:
vojvodinauzivo.rs
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај