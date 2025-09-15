(ФОТО) У СИВЦУ БИЛА „ШТРАПАРИЈАДА“, ЧУВА СЕ ТРАДИЦИЈА Кад коњи повуку трупце проради адреналин
КУЛА: На Хиподрому у насељеном месту Сивац, одржана је трећа по реду „Штрапаријада“. Реч је о манифестацији у оквиру које се процењују снага, брзина и вештина коња у вучи трупаца.
Испред локалне самоуправе, догађај је обишао председник општине Дамјан Миљанић.
„Ова манифестација није само начин очувања традиције крајева из којих потиче Босне, Лике и Кордуна, већ и прилика да се сачува једна посебна врста коња. Иако је престала да постоји њихова основна намена, због које су некада узгајани и коришћени за извлачење трупаца из неприступачних предела шума и планина, кроз оваква такмичења они и данас живе и опстају.
Кроз овакве манифестације чувамо обичаје и љубав према коњима. Радни коњи, некада незаменљиви у животу људи, данас настављају да живе и узгајају се управо захваљујући оваквим сусретима“, поручио је Миљанић.
Догађај је организовао Миле Медић и Удружење љубитеља и узгајивача коња „Црна дама”, а под покровитељством Туристичке организације општине Кула и локалне самоуправе.