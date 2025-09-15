УЕФА ПОТВРДИЛА: Србија и Албанија не играју у Београду, огласио се и ФСС
Фудбалска репрезентација Србије пред собом има најважнију утакмицу у квалификацијама за Светско првенство, пошто ће угостити Албанију у оквиру петог кола.
Европска фудбалска унија (УЕФА) прихватила је захтев Србије да се меч групе К против Албаније у оквиру квалификација за Светско првенство 2026. одигра у Лесковцу.
Првобитно је одређено да се дуел Србије и Албаније одигра 11. октобра од 20.45 часова у Београду.
Међутим, Фудбалски савез Србије је поднео захтев УЕФА-и за промену локације за овај меч.
УЕФА је прихватила захтев ФСС и на званичном сајту објавила да ће дуел Србије и Албаније бити одигран 11. октобра од 20.45 часова на стадиону "Дубочица" у Лесковцу.
О томе пишу и Албанци. Наиме, они су објавили текст у којем кажу да је све готово, док су се позвали на званични сајт УЕФА на ком једноставно и пише да се утакмица игра на стадиону Дубочице у Лесковцу, уместо првобитно планираног Београда и Маракане.
Недавно су из Фудбалског савеза Србије истакли да се одустаје од Београда, односно, да се надају да ће утакмица бити одиграна у Лесковцу, док је сада и стигла потврда.
Први сусрет између Србије и Албаније завршен је нерешеним резултатом – 0:0.
ФСС је у саопштењу потврдио да је УЕФА одобрила да се дуел са Албанијом одигра у Лесковцу.
"После сусрета са Енглеском у Београду, одлука о промени локације донета је на основу детаљних анализа свих аспеката у вези са организацијом високоризичног спортског догађаја као што је предстојећи дуел са Албанијом. Кључни разлог је безбедност. Не само публике, већ пре свега играча и свих осталих актера утакмице. Такав сусрет носи највиши степен ризика и захтева потпуну контролу како би се спречили инциденти какве смо већ имали прилике да видимо у дуелима ова два тима. Сви добро памтимо догађаје и последице из Београда 2014. године", наводи се у саопштењу ФСС.
ФСС се налази већ дуже време под посебном пажњом дисциплинских органа ФИФА и УЕФА због инцидената на трибинама, што подразумева реалну опасност од оштрих казни, па и дуже суспензије, подсећају из Савеза.
"Промена локације и организација утакмице у Лесковцу значајно смањује ризик од евентуалних ексцеса и тиме доприноси заштити угледа српског фудбала и интереса националног тима. Подједнако важан разлог је амбијент на стадиону 'Дубочица' и чињеница да је на свим претходно одиграним утакмицама публика у Лесковцу пружала безрезервну подршку нашем националном тиму и навијала од првог до последњег минута", наводе из ФСС.
ФСС је изразио захвалност УЕФА-и и Фудбалском савезу Албаније на разумевању и конструктивној сарадњи у доношењу ове одлуке.
Прво место на табели групе К квалификација за Мундијал заузима Енглеска са 15 бодова из пет мечева. Албанија је друга са осам бодова из пет утакмица, а Србија је на трећој позицији са седам из четири меча.