”КОРИСТИЋЕМО ЛЕТЕЋЕ АУТОМОБИЛЕ НА ЕКСПУ” Вучић: Молићу сутра председника Сија за добре ствари за Србију
ПЕКИНГ: Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Пекингу да је Кина за Србију једна од најважнијих земаља у свету и да ће сутра на састанку молити председника Си Ђинпинга за добре ствари за Србију, додајући да је уверен да ће нам он као искрени пријатељ Србије изаћи у сусрет.
"Кина је веома важна земља за нас, једна од најважнијих на свету. Сутра нам предстоје разговори са председником Кине, молићу добре ствари за Србију и верујем да ће председник Кине нам изаћи у сусрет, као искрен пријатељ наше земље", рекао је Вучић за РТС.
Истакао је да је у ери смањеног раста у целој Европи важно да сачувамо радна места.
"Кинеске компаније данас у Србији запошљавају око 40.000 људи, прошле године је било 31.000. Тај број расте из године у годину, долазе приватни кинески инвеститори који запошљавају људе. Нама су највећи извозни партнери и највећи, најзначајнији произвођачи заправо кинеске компаније. Наравно, више их је из Еуропске уније укупно, али говоримо о тим највећим, који долазе из Кине", навео је Вучић.
Председник Вучић је навео да ће сутра са кинеским председником Си Ђинпингом разговарати пре свега о додатним инвестицијама у нашу земљу.
Те инвестиције, како је навео, огледају се у побољшању животног стандарда грађана Србије, односно у додатном запошљавању људи.
Вучић је рекао да је наша делегација данас у разговору са представницима бројних кинеских компанија разговарала о важним темама из области енергетике и, вештачке интелигенције.
"Мислим на употребу вештачке интелигенције у здравству, у образовању, у војсци и у многим другим сферама друштвеног живота. Без обзира што смо испред многих у региону, далеко заостајемо за Кином и Сједињеним Америчким Државама. Морамо много тога да научимо", рекао је Вучић.
Каже да су вођени разговори и са онима који ће на Експу представити летеће аутомобиле.
"Да бисмо их мирније набавили, да би могли да буду и на нашем тржишту. Многи су, рекао бих, са нелагодом и подсмехом моје речи дочекивали пре годину дана, али ја сам готово уверен да ћемо до краја 2026, када будемо предавали кључеве Експа, моћи да кажемо да ћемо користити и летеће аутомобиле за ту манифестацију у Београду", рекао је Вучић.
Истакао је да је суштина у томе да разговарамо, пре свега, о довођењу нових инвестиција и новом запошљавању у Србији.
"Разговарали смо са Зиђином шта је потребно да ми урадимо да би они у руднику Чукару Пеки и борском радунику могли да запосле још 1.000 до 2.000 људи, што нам држи цео исток, што нам држи и Зајечар и Бор, ако хоћете и Неготин и наравно Мајданпек, где су више плате него што су просечне, и буквално нам исток стоји на том гиганту, и са њима смо разговарали и верујем да ће до тих инвестиција доћи и до нове топионице и да ће доћи и до повећања откопа концентрата. Сад које ће технологије, за нас је било важно да то буде еколошки чисто и да се не угрози животна средина људи, па ћемо да видимо сад како даље", рекао је Вучић.
Подсетио је да је делегација Србије са њим на челу имала пуно билатералних сусрета, међу којима је био и сусрет са председником Владе Словачке Робертом Фицом.
Импресивна парада у Пекингу, показали су своју стратешку предност
Председник Вучић изјавио је да је парада која је данас одржана у Пекингу била импресивна јер су, како је рекао, Кинези показали оно што представља њихову стратешку предност, као и да су свима показали како се воде ратови у 21. веку.
Вучић је за РТС казао да су на паради представили нека од најсавременијих оружја.
На питање да ли се од тога што је данас приказано може наћи и нешто у српском наоружању, Вучић је позвао грађане 20. септембра на војну параду у Србији где ће моћи да се види један део из арсенала Војске Србије.
"Данас сте могли да видите од ХQ9 до ХQ21. Ми смо купили ХQ17, то је нешто попут руског 'Тора' и 'Бука', као што је ФК3 нешто између С300 и С400, дакле и то смо све купили. Имамо и друге њихове системе, имамо и беспилотне летелице ЦХ92, ЦХ95. Данас је то била продавница за великаше, одликаше. Не можемо ми да купујемо ДХ5 или нуклеарно оружје, балистичке ракете, нити би нам ко дозволио, нити је то могуће, нити је то за нас", навео је Вучић.
Према његовим речима данас је приказан и веома озбиљан приступ бомбардерској авијацији.
"Почели су да производе тзв. лаке тенкове од 30 тона са 105 мм цевима, а не више 125 или 128. Истовремено су кренули да развијају дронове, радарске системе за рушење дронова, што су и данас показали међу најбољима у свету. Имају оно што имају израелска и америчка армија, то је та дигитална повезаност између њихових сателита и њихових највећих дронова", навео је он.
Како је рекао о томе да се узме део тога сутра ће разговарати са кинеским председником Си Ђинпингом, али ће пре свега тражити додатне инвестиције које позитивно утичу на животни стандард грађана.
Верујем да ћемо добити добру цену када је реч о новом гасном аранжману са Русијом
Председник Вучић изјавио је вечерас да верује да ће Србија добити добру цену када је реч о новом дугорочном гасном аранжману са Русијом и додао да је и портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао да ће за Србију важити најбољи могући услови.
"Ја сам том човеку захвалан, захвалан председнику Путину, наравно, он (Песков) говори у име председника. И такав је наш договор био још од 9. маја, јуче смо га потврдили и до краја септембра треба очекивати потписивање гасног ангажмана", рекао је Вучић за РТС у Пекингу.
Додао је да су захтеви Србије, када је реч о гасу, компликовани.
"Ми гасом покушавамо да покријемо не само потрошњу у домаћинствима, не само потрошњу у индустрији, већ и да покријемо наше термоелектране-топлане, дакле гасне електране, да бисмо могли да имамо више електричне енергије. Јер немамо нових извора електричне енергије, чак и када направимо нови блок у Костолцу, морате да нахраните тај блок угљем. Зато је гас то гориво на које можемо да имамо нове количине електричне енергије. Трошимо све више, живи се све боље", рекао је Вучић.
На питање да ли ће бити стабилно снабдевање електричном енергијом ове године, Вучић је одговорио да неће бити проблема ове године, иако, како каже, ниједна зима није лака, али ће бити за 10 година.
"Многе земље ће имати проблема са недостатком електричне енергије. Зато што сви троше много више, а нико се није сналазио и проналазио нове изворе за електричну енергију. Зато ми то морамо да радимо за године које су пред нама. Сигуран сам да ће бити стабилно снабдевање струјом", истакао је Вучић.
Додао је да Србија од руских пријатеља тражи сигурност у снабдевању гасом и ту неће бити проблема, флексибилност у количинама, посебно у најтежим данима, да можемо да добијамо не само редовних 6 милиона кубних метара, већ онолико колико нам је потребно.
"Ми можемо да повучемо 4 милиона кубних метара из наших резерви, било из Банатског двора, било из Мађарске. Не можемо више од тога технички да провучемо кроз цеви. А потребно вам је да вам неко даје тог дана и 17 милиона кубних метара", указао је Вучић.
Моја посета Кини неће утицати на европски пут Србије, цела Европска комисија недавно била
Председник Вучић изјавио је данас да његова посета Пекингу неће утицати на европски пут Србије и истакао да би и за Европу и Кину и све остале било боље када би међусобно више разговарали и сарађивали.
Вучић је за РТС, одговарајући на питање да прокоментарише оцене о томе како ће његова посета Пекингу утицати на европски пут Србије, рекао да је недавно цела Европска комисија боравила у Кини.
"Иначе, до сада нам је ишло тако глатко, све је милина једна била загледати, а сад ће изненада, ето, због тога што су ме видели на разговору у Пекингу, нешто да се променити. А како је утицало на постојање Европске уније кад је пре неколико недеља дошла цела Европска комисија у Пекинг? Сви из Европе дошли у Пекинг, дошли да преговарају са Кином о свему. Јесте ли видели неко саопштење из Београда или било кога од нас негативно? Како ће да утиче? Неће никако да утиче", рекао је Вучић.
Додао је да нико у ЕУ не може да му замери што је разговарао са кинеским пријатељима на било коју тему и навео да и он никоме од њих не замера што је разговарао са Кинезима.
"Ја им честитам на томе, треба чешће да дођу овде. Да виде како се ствари одвијају, да мало се друже, да сарађују. Биће боље и за Европу, биће боље и за Кину, биће боље и за све. Плашите мечку решетом, научио сам ја да сам увек крив за све. Човек се роди слободан и уколико уме да задржи своју личну слободу, а посебно уколико уме и има снаге да се избори за слободу своје земље и свог народа, онда је то велики идеал подигнут на највиши пиједестал и ја сам срећан да смо то успели, тако да ме не интересује ко ће шта да каже", навео је Вучић.
Истакао је да њега искључиво занима шта ће да каже његов народ.
"Ја сам дошао да обезбедном добро снабдевање гасом, нове инвестиције, да разговарамо са пријатељима, да гледамо како да чувамо територијални интегритет наше земље. Негде о томе могу да разговарам, негде не могу", рекао је Вучић.
На питање како коментарише изјаву председнице Словеније Наташе Пирц да се не меша у унутрашња питања Србије, али да подржава слободу говора и да се нада да власт у Србији чује оне које то изражавају на улицама, Вучић је истакао да се и он не меша у унутрашња питања Словеније, али да се нада да чују вапаје српске етничке групе која само жели да добије статус националне мањине у Словенији.
Он је навео да такве изјаве званичника највише говоре о њима самима и додао да исто тако хрватски премијер Андреј Пленковић прижељкује у Србији грађански рат.
"Што се тиче госпође Пирц Мусар, јасно да се не мешам у унутрашње ствари Словеније никада, али се надам да власт чује захтеве и вапаје припадника једне етничке групе, српске, узгред највеће после словеначке, која само жели да добије статус националне мањине, ништа више, али да, ја се не мешам у њихове односе, само се надам да словеначка председница и словеначке власти чују те вапаје", рекао је Вучић.
Нагласио је да власт у Србији одлично чује глас својих грађана и зато нуди дијалог и разговоре.
"А ево, надам се да ће и председница Словеније позвати представнике српског народа који само желе да имају статус националне мањине, јер добро је да се чује друга страна и уверен сам да ће желети да се чује глас тих људи, баш као што и ми подржавамо њену идеју да чујемо глас ових који другачије мисле у Београду", навео је Вучић.