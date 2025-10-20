overcast clouds
ДАН ЖАЛОСТИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Заставе на пола копља због саобраћајне несреће која је однела ТРИ ЖИВОТА

20.10.2025. 07:03 08:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
свећа
Фото: Илустрација/ Canva

У Сремској Митровици данас је Дан жалости због саобраћајне несреће која је у превртању аутобуса на путу Сремска Митровица – Јарак однела три живота, а повређено је 80 путника.

По речима градоначелника Бранислава Недимовића, отказане су све манифестације које су биле заказане, а заставе ће бити спуштене на пола копља. Градоначелник је рекао да је болница у коју су јуче примљени повређени показала велику солидарност и похвалио рад медицинских радника који су деловали у критичним тренуцима. 

Директор Опште болнице у Сремској Митровици Војислав Мирнић изјавио је да је 39 пацијената хоспитализовано и да се седморо и даље налази на интезивној нези. 

несрећа
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

-Немамо промена када су у питању најтежем повређени - додао је Минић, наводећи да је један пацијент транспортовцан у Београд, а један у Нови Сад. На Одељењу опште хирургије 13 пацијената спемно је за отпуст, као и два пацијента на одељењу ортопедије. 

Више од 90 људи одазвало се позиву за давање крви у Црвеном крсту, а крв се може дати до 13 часова.

Још једна акција биће организована у уторак у Општој болници.

Град ће породицама настрадалих помоћи са по 200.000 динара за покривање трошкова сахране и других неопходних издатака.

Током Дана жалости, заставе на свим државним и јавним установама спуштене су на пола копља, а све културне, забавне и музичке манифестације су отказане. 

Радио и телевизијски програми прилагођени су духу жалости, не емитује се забавна ни народна музика, а медији изражавају солидарност и пијетет према настрадалима.

сремска митровица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
