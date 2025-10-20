НОЖЕМ ИЗБО ДВЕ ЖЕНЕ, СУПРУГА УДАРИО ЧЕКИЋЕМ У ГЛАВУ! Ухапшен осумњичени за покушај убиства у Бачком Градишту
20.10.2025. 10:02 10:28
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју ухапсили су К. П. (1989), због постојања основа сумње да је учинио кривично дело тешко убиство у покушају.
Сумња се да је, ноћас, у кући у Бачком Градишту, ножем задао више убода двема мештанкама, старости 39 и 23 године, саопштио је МУП.
Такође, сумња се да је чекићем ударио у главу супруга једне од њих који га је затекао на лицу места.
Повређене жене су хоспитализоване, а мушкарцу су констатоване лаке телесне повреде.
Осумњичени је, убрзо, пронађен и ухапшен, а по налогу надлежног тужилаштва одређено му је задржавање до 48 сати.
У законском року, биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Зрењанину.