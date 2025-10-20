ПОВРЕЂЕНЕ ТРИ ОСОБЕ Огласила се зрењанинска полиција која је за викенд имала пуне руке посла
Три особе су задобиле лаке телесне повреде у саобраћајним незгодама које су се прошлог викенда догодиле на подручју Полицијске управе у Зрењанину.
Иначе, у овом периоду евидентиране су укупно четири саобраћајне незгоде, навела је зрењанинска полиција.
Саобраћајни полицајци су открили и санкционисали 429 прекршаја, а из саобраћаја је искључено девет возача који су возили под дејством алкохола.
Полиција је на подручју Зрењанина задржала двадесетпетогодишњег возача аутомобила „БМВ“ који је возио са 1,67 промила алкохола у организму, тридесетосмогодишњег возача „фиата“ са 1,39 промила и педесетогодишњег возача бицикла са 1,42 промила алкохола.
Такође, задржан је и двадесетчетворогодишњи возач „форда“ који је управљао возилом под дејством канабиса и педесеттрогодишњи возач, такође „форда“, под дејством амфетамина.
Против возача који су учинили прекршаје биће поднете прекршајне пријаве, најавила је зрењанинска полиција.