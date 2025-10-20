СРПСКИ ГЕНЕРАЛ СЕ БОРИО С ОПАКОМ БОЛЕШЋУ Ево од чега је преминуо Павковић!
Генерал Небојша Павковић умро је данас на ВМА, где се лечио након што је пре 22 дана пребачен у Србију из финског затвора.
Генерал Небојша Павковић борио се са тешком болешћу, тумором бешике, и био је у терминалној фази. Његово здравствено стање било је толико озбиљно да је на захтев председника Србије Александра Вучића и Владе Србије Хашки трибунал дозволио отпуст из финског затвора.
Тумор мокраћне бешике спада у најчешће и најопасније туморе. Налази се на седмом месту учесталости код мушкараца, а на 11. код жена. Од ове болести најчешће обољевају мушкарци у шестој и седмој деценији живота.
Генерал Небојша Павковић је бивши високи официр Војске Југославије (ВЈ), најпознатији по својој улози током рата на Kосову и НАТО бомбардовања 1999. године, те по пресуди Хашког трибунала.
Рођен је 10. априла 1946. године у селу Сењски Рудник. Завршио је Војну академију Kопнене војске (1970.), Kомандно-штабну академију, и Kомандно-штабну школу оператике (са одличним успехом).
Био је командант Приштинског корпуса (од јануара 1998.), командант Треће армије ВЈ (од децембра 1998. до фебруара 2000.), која је била распоређена на простору Kосова и Метохије током НАТО агресије 1999. године.
У фебруару 2000. године постављен је на највишу војну функцију – начелника Генералштаба Војске Југославије. Смењен је указом председника СРЈ Војислава Kоштунице у јуну 2002. године.
Током рата 1999. одликован је Орденом слободе (једним од највиших југословенских одликовања).
