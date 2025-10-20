ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ РИЈЕКЕ УКРАДЕНА ЧОКОЛАДА И ТО НАЧЕТА! У ову "слатку" аферу умешао се и МУП! Запосленима забрањен приступ "месту злочина"
Због "крађе" начете чоколаде из салона на спрату на којем се налази кабинет градоначелнице Ријеке Иве Ринчић делу запослених је забрањен приступ без најаве или посебног позива.
О инциденту данас извештавају готово сви хрватски медији, иако се у почетку није знало шта је заправо украдено.
Мистерију је открио Марко Матаја-Мафрици, СДП-ов члан Жупанијске скупштине Приморско-горанске жупаније, на свом Фејсбук профилу, објавом да је украдена начета чоколада.
"Имам потребу да обавестим јавност да је градоначелници украдена - чоколада.одборник И то начета. И не из њеног уреда, него из салона", написао је одборник Матрици и додао:
"Нестала начета чоколада, и Ива Ринчић, градоначелница Ријеке забранила је запосленима |приступ првом спрату .... Не знам како бих то коментарисао".
Потом се огласила и градоначелница Ива Ринчић, потврдивши да је из собе у којој ради отуђена чоколада. "Особу која је узела чоколаду снимиле су надзорне камере и пријављена је Етичком поверенству", саопштила је Ринчићева.
Нагласила је да није реч о вредности ни о износу отуђене ствари, већ о изгубљеном поверењу и да је због тога затражено изјашњавање Етичког поверенства.
Додала је и да је имала позив из МУП-а због пријаве крађе, али га је одбила јер сматра да за тим нема потребе.
Рекла је и да се овај "инцидент" догодио пре месец дана, изразивши жаљење што је неко имао потребу да о томе обавести јавност, пренели су хрватски медији.