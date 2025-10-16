Потенцијално ОПАСАН САСТОЈАК није наведен на декларацији Из продаје ХИТНО ПОВУЧЕНА ОВА ЧОКОЛАДА Може да изазове РЕАКЦИЈЕ са смртним исходом!
Маркс и Спенсер хитно повлачи своју млечну чоколаду са медом због страха да би могао изазвати алергијске реакције опасне по живот.
Ова чоколада произведена под сопственим брендом повучена је са полица, јер може садржати кикирики, који није наведен на декларацији.
Према саопштењу британске Агенције за стандарде хране (ФСА), ово представља могући здравствени ризик за све који су алергични на кикирики.
Чак и мале количине кикирикија могу изазвати анафилаксу – потенцијално смртоносну алергијску реакцију – код особа које су високо осетљиве на ову намирницу.
Купцима који су алергични на кикирики саветују се да врате производ у најближу Маркс енд Спенсер продавницу, где ће добити пун повраћај новца.
Повлачење се односи на производе са роком трајања до 12. маја 2026. године и баркодом 0917568/29143603.
Маркс енд Спенсер је у званичном саопштењу изјавио:
"Извињавамо се нашим купцима због насталих непријатности. Безбедност купаца је од највеће важности за Маркс & Спенсер, и све проблеме у вези са производњом хране схватамо изузетно озбиљно.“
ФСА, која је издала упозорење, покреће повлачења производа када постоји ризик за потрошаче због неисправне или недостајуће декларације о алергенима, или ако постоји било какав други ризик везан за алергије – што значи да производ не би смео да се продаје.
Трговац је такође издао обавештење на месту продаје, како би информисао купце зашто се производ повлачи и шта да раде ако су га већ купили, пише Еспресо.
За више информација, купци могу контактирати Маркс енд Спенсер на број: 03330 148555.