НИСКОТАРИФНА АВИО КОМПАНИЈА УКИДА ПРЕКО 20 ЛЕТОВА Рајанер прети одласком због прескупих аеродромских такси

16.10.2025. 20:26 20:31
Пише:
Дневник
Извор:
Alo.rs
Фото: Pixabay

Ирска нискотарифна авио-компанија Рајанер је у среду објавила да ће смањити капацитет у Немачкој ове зиме, наводећи као разлог високе аеродромске таксе.

Укупан капацитет компаније Рајанер у Немачкој ће стога пасти испод нивоа из прошле зиме због намета, који су међу највишим у Европи, наглашава компанија.

Овај потез ће резултирати губитком 800.000 места у авионима компаније Рајанер и обуставом летова на 24 руте које покривају девет аеродрома у Немачкој, укључујући Берлин, Хамбург и Меминген.

Компанија и даље неће саобраћати на аеродромима у Дортмунду, Дрездену и Лајпцигу.

Смањење капацитета је „апсолутно спречиво“, нагласила је директорка маркетинга Дара Брејди, позивајући немачког министра саобраћаја Патрика Шнајдера да „предузме хитне мере за реформу проблематичног немачког ваздухопловног система“.

Рајанер је упозорио немачку владу да ће пренети капацитете у друге земље ЕУ ако Берлин не врати порез на авијацију на ниво од пре маја 2024. године.

Ако влада поништи повећање намета и смањи трошкове приступа немачким аеродромима, Рајанер је назначио да би могао проширити своју флоту за 30 авиона, процењујући инвестицију на 3 милијарде долара.

Ирска компанија тражи од немачке владе да смањи таксе за контролу ваздушног саобраћаја, подсећа новинска агенција дпа.

