ЕВРОПА БАЦА ХРАНУ КАО НИКАД ДОСАД! Ове две земље су самом врху „бахатости“, док наши блиски суседи предњаче као најштедљивији
На Светски дан хране, Европска статистичка канцеларија Евростат објавила је најновије доступне податке о бацању хране у ЕУ.
У 2023. години, комунална предузећа у ЕУ сакупила су укупно 58,2 милиона тона отпада од хране, што износи 130 килограма по глави становника. Словенија је била на првом месту са 78 килограма.
Количина отпада од хране сакупљена претпрошле године била је незнатно, за 0,7 одсто, већа него 2022. године.
Ако се 130 килограма отпада од хране сакупљеног по глави становника подели на појединачне секторе, убедљиво највећи удео (69 килограма) отпада иде домаћинствима. Следе произвођачи хране и пића са 24 килограма, затим угоститељски објекти са 14 килограма, 12 килограма иде у примарну производњу, односно пољопривреднике, а 10 килограма у трговину или друге дистрибутере хране.
Разлике у ЕУ
Постојале су велике разлике између земаља ЕУ. Кипар је био на врху листе са 286 килограма, затим Данска са 261 килограмом, где се снажно истицала економски важна индустрија прераде хране, а Грчка је била на трећем месту са 201 килограмом.
У Португалу је количина по глави становника износила 183 килограма и била је већа од просека у Ирској (157 килограма), Белгији (146 килограма), Француској (142 килограма), Италији (138 килограма) и Естонији и Немачкој (131 килограм).
С друге стране, Словенија је била на дну листе са 78 килограма, при чему су домаћинства чинила 34 килограма, а угоститељске радње 26 килограма. Бројке у преосталим секторима биле су веома ниске.
Мађарска је рангирана одмах изнад Словеније (88 килограма), док је мање од 100 килограма отпада од хране по глави становника сакупљено у Словачкој (97 килограма) и Чешкој (98 килограма).
Подаци за Бугарску, Румунију, Шпанију и Литванију нису доступни, па Евростат израчунава просек ЕУ на основу најновијих доступних информација за ове земље.
Бацање хране обухвата храну која би се још могла јести, као и разне коре, кости, коштице, љуске јаја и сличне супстанце које се не сматрају јестивим и које је тешко спречити да заврше као отпад.
Стога државе покушавају да смање количину хране која је још увек јестива. У 2023. години у Словенији је било 29 килограма такве хране, према подацима словеначког завода за статистику објављеним у новембру прошле године.
Међутим, словеначки статистичари су крајем септембра објавили и податке за прошлу годину. У Словенији смо прошле године бацили просечно 79 килограма по становнику, од чега је 36 одсто, односно нешто више од 28 одсто, било јестиво.
(Извор: СЕЕбиз)