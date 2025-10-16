НОВИ ТАЛАС ПОСКУПЉЕЊА НА СТОЧНИМ ПИЈАЦАМА Ево где је најповољнији килограм живе ваге
Раст откупне цене товне јунади теже од 480 килограма забележен је у кланицама на подручју средњебанатског региона, па је откуп ове категорије говеда обављан по цени од 430 дин/кг, преноси СТИПС.
Откупна цена говеда исте категорије била је виша протекле недеље и у кланицама на подручју шумадијског региона, где је доминирао износ од 460 дин/кг.
"У кланицама на подручју Рашке забележен је пад откупне цене крава за клање СМ расе, а откупљиване су по цени од 220 дин/кг. Доминантна откупна цена телади СМ расе износила је 780 дин/кг у кланицама на подручју браничевског региона, док је код крава за клање откупна цена износила 220 дин/кг", наводи се у новом извештају.
Кланичари са подручја јужнобачког региона откупљивали су једино товну јунад телесне масе изнад 480 килограма по доминантној цени од 450 дин/кг. На подручју Лознице и околних места обављао се откуп товних бикова СМ расе тежих од 500 килограма по доминантној цени од 460 дин/кг. На сточној пијаци у Пироту, телад СМ расе до 160 килограма продавана су по доминантној цени од 750 дин/кг.
Раст цена прасади, товних свиња и крмача за клање
На сточној пијаци у Чачку забележен је раст цена обе категорије прасади у просеку за по 10 дин/кг током протекле седмице. Грла до 15 килограма могла су се купити по доминантној цени од 270 дин/кг, док је за грла од 16 до 25 килограма требало издвојити најчешће 260 дин/кг. Доминантна цена крмача за клање износила је 140 дин/кг.
"Прасад тежине од 16 до 25 килограма, товне свиње од 80 до 120 килограма и крмаче за клање били су скупљи на пијаци живе стоке у Крагујевцу. У категорији прасади доминирао је износ од 370 дин/кг, код товних свиња износ од 240 дин/кг, док су се крмаче за клање најчешће могле пазарити за 180 дин/кг."
Пад цене прасади у категорији од 16 до 25 килограма евидентиран је на пијаци живе стоке у Обреновцу где је њихова доминантна цена износила 290 дин/ кг.
Јагњад скупља на подручју Краљева и Смедерева
Јагњад су се на пијаци живе стоке у Краљеву продавала по доминантној цени од 430 дин/кг, што указује на раст цене. За двиске су купци требали да издвоје 300 дин/кг, овце 180 дин/кг, док је код јаради доминирао износ од 400 дин/кг. У Крагујевцу је забележен раст откупне цене оваца у кланицама на подручју овог града и околних места. За откупљена грла од пољопривредних произвођача плаћали су најчешће 190 дин/кг, а обим откупљених грла био је просечан.
"Пад откупне цене јагњади забележен је у кланицама на подручју подунавског региона. Доминирао је износ од 430 дин/кг. Доминантна откупна цена јагњади износила је 500 дин/кг у кланицама на подручју браничевског региона, док су овце откупљиване најчешће за 220 дин/ кг."
На сточној пијаци у Пожаревцу је цена јагњади била идентична цени у кланицама, док је цена оваца била нижа, јер је доминирао износ од 200 дин/кг. Јагњад су се на сточној пијаци у Крагујевцу могла пазарити по доминантној цени од 450 дин/ кг, код јаради је доминирао износ од 400 дин/кг, за двиске су потенцијални купци требали да издвоје 200 дин/кг, а за овце 180 дин/кг.