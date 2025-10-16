НИКАКО НЕ УЗИМАЈТЕ НОВАЦ ЗАБОРАВЉЕН У БАНКОМАТУ Закон је јасан - прети вам затвор до три године! А АКО СТЕ ПОШТЕНИ ИМАТЕ ПРАВО НА НАГРАДУ

Сваки износ већи од 10 евра, који је неко заборавио да узме са банкомата, мора се пријавити полицији или Канцеларији за изгубљене ствари

Ко жели да подигне готовину на банкомату, може наићи на заборављене новчанице – а у таквим ситуацијама важно је знати како правилно поступити.

Правило за пронађени новац на банкомату

Упркос бројним дигиталним могућностима плаћања, многи и даље користе готовину – а у журби се понекад догоди да неко остави новац у банкомату. Међутим, онај ко га једноставно узме мора рачунати на последице.

Постоје јасна правила о томе колики износ пронађеног новца не морате пријавити. Према објашњењу банке Sparkasse, важи следеће:

"Проналасци до 10 евра у готовини могу се задржати. Износи већи од 10 евра морају се предати у канцеларију за изгубљене ствари (Fundbüro).“

Ако се у року од шест месеци нико не јави да потражује новац, можете га задржати, преноси Fenix.

Право на награду за проналазак

У супротном, имате право на награду за проналазак, што је уређено чланом 971 Грађанског законика (БГБ):

"Налазач може од особе овлашћене за преузимање захтевати награду. Награда за налазача износи пет одсто од вредности ствари до 500 евра, а три одсто од преостале вредности изнад тога; за животиње три одсто.”

Казне ако прекршите правило

Према Кривичном законику (параграф 246 СтГБ), онај ко пронађени новац у вредности већој од 10 евра не пријави, чини кривично дело. Последица може бити новчана казна или чак затворска казна до три године, ако закон не предвиђа тежу санкцију.

Зато, ако пронађете готовину на банкомату која прелази наведени износ, предајте је најближој полицијској станици, канцеларији за изгубљене ствари или другој надлежној институцији. Задржавање пронађеног новца може имати озбиљне правне последице.

Савет стручњака

Ако нисте сигурни шта да урадите, најбоље је једноставно сачекати.

"Сачекајте да банкомат сам повуче новац назад – то се обично догоди након 30 секунди. Аутомат бележи да новац није преузет и враћа износ назад на рачун,“ наводе стручњаци.

Дакле – не узимајте заборављене новчанице, јер иако изгледа као ситница, закон то третира веома озбиљно.

Ало.рс