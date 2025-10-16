clear sky
НОВИ СИСТЕМ НА ГРАНИЦАМА ЕУ УВОДИ СТРОЖА ПРАВИЛА На удару српске камионџије ПРЕТИ ИМ ГУБИТАК ПОСЛА

16.10.2025. 16:02 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Фото: Дневник (С. Шушњевић), илустрација

Примена новог Електронског система за евидентирање уласка и изласка (ЕЕС -Entry-Exit System) са територије земаља Шенгенског простора (ЕУ, Швајцарска, Лихтенштајн, Норвешка и Исланд), који је почео са радом 12. октобра ове године, могла би да изазове озбиљне проблеме у домаћој привреди, пре свега предузећима која се баве међународним транспортом, пише Курир.

Овај систем прецизног обрачунавања боравка појединаца ван Шенгена на територији ЕУ не иде у прилог возачима камиона из Србије. Због ЕЕС-а, они више неће моћи да прекораче дозвољено ограничење боравка од 90 дана у року од 180 дана.

- У року од 180 дана возач ван Шенгена може да проведе 90 дана у Европској унији. Сваки минут који остане дуже рачуна му се као 24 сата. То значи да ћемо ми тих 90 дана да потрошимо за четири месеца и онда нећемо моћи да радимо. После тога ће нам људе враћати с границе или депортовати с територије ЕУ. И не само наше возаче, већ и колеге из Босне, Македоније, Турске - објашњава Љубинко Златић, власник транспортног предузећа "Златић" д.о.о. из Краљева.

Нема више флексибилности

Иако се основно правило боравка у ЕУ (90 дана у 180) није мењало од потписивања Шенгенског споразума 1985. године, увођење ЕЕС система чини видљивим сваки минут боравка у Унији, што раније није био случај.

- И до сада је сваки минут после поноћи обрачунаван као дан боравка у ЕУ, али то није било видљиво јер нико није бројао печате у пасошу, па су возачи остајали и по 105 или 110 дана уместо 90. Нико о томе није водио рачуна, а сада ће се са овим новим системом водити рачуна и зато нас сада избацују из игре - истиче Неђо Мандић, директор Пословног удружења "Међународни транспорт".

Мандић наглашава да овакав систем угрожава транспортну привреду Србије, Македоније и Босне и Херцеговине, јер њихови возачи морају свакодневно да бораве у ЕУ због увоза и извоза робе. Када возачи потроше дозвољених 90 дана, не могу више да обављају посао.
Мањак радника и тражење изузећа

Мандић додаје да су превозници изнели овај проблем Европској комисији у Бриселу и тражили да се возачи изузму из тог ограничења боравка. Међутим, решење није пронађено.

- Предложили су нам да запослимо још возача, али тај проблем се тако не може решити јер возача нема и немамо где да их нађемо - каже Мандић.

Превозници су затражили и помоћ надлежних институција Србије. Директор удружења "Међународни транспорт" наводи да је припремљена платформа, коју ће премијер изложити на предстојећем састанку у Лондону.

- Припремили смо платформу коју ће премијер Мацут изложити на састанку у Лондону од 22. до 24. октобра, на коме ће бити сви премијери ЕУ и Велике Британије, па ћемо видети - каже Мандић.

Курир.рс

камионџије шенген Шенген зонa губитак посла
