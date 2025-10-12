ВОЛИМО И МИ СЛАТКИШЕ, АЛИ КУД ТОЛИКО, ЧОВЕЧЕ?! Камионџија појео три киле гумених бомбона, а онда му је стомак узвратио ударцем ЗА САМО 72 САТА У ТЕЛО УНЕО 10.500 КАЛОРИЈА
Оно што је почело као безазлено задовољство, за камионџију Нејтана Римингтона из Велике Британије претворило се у ноћну мору која га је умало одвела на операциони сто.
Након што је у само три дана појео невероватних три килограма гумених "кола" бомбона, овај Британац хитно је хоспитализован са озбиљном дијагнозом.
Камионџија је преко интернета наручио џиновско паковање популарних гумених слаткиша и, како се наводи, сваке вечери би појео по читав килограм! У само 72 сата, у тело је унео око 10.500 калорија искључиво кроз бомбоне.
Након неколико дана, тело је почело да попушта. Појавили су се јаки болови у стомаку, грозница, дрхтавица и обилно знојење, све док се Римингтон није срушио у сопственом дому.
У болници му је дијагностикована упала дебелог црева (дивертикулитис), а лекари су овај озбиљан проблем директно повезали са огромним и прекомерним уносом шећера и желатина.
Шест дана је провео на инфузији и антибиотицима, уз строги пост, али је захваљујући брзој реакцији медицинског особља, срећом, избегао хитну операцију.