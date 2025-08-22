СЛАТКИШИ СКУПЉИ ОД ТОПОВСКЕ КУГЛЕ Иркиња купила кесицу бомбона у Дубровнику, али ју је цена оставила без речи
Иркиња Денис Кавал током летовања у Дубровнику одлучила је да се почасти гуменим бомбонама из једне продавнице са слаткишима, али је била шокирана када је видела рачун.
На свом ТикТоку поделила је видео који је до сада прегледан више од 1,5 милиона пута и прикупио преко хиљаду коментара.
Слаткише је, наиме, платила 45 евра.
"Платити 45 евра у Дубровнику за слаткише је као да купиш сувенир због ког ће ти зуби зажалити, а твој новчаник то никада неће заборавити", написала је.
"Дубровачке зидине – место где слаткиши коштају више од топовске кугле", додала је.
На рачуну се види да је купила 745 грама бомбона, али цена ју је свеједно оставила без речи.
@deniscaval121 This is a story about a bad financial decision. Four days ago, I bought this tiny bag of candy for €45. Today, I'm on a beautiful beach in Dubrovnik, but the only thing I can think about is the candy that won't go away. Send help!!🫣🍬😄🍓 #holidays #fyp #viral #trending #vibes ♬ Ok I Like It - Milky Chance
Многима је Дубровник јако скуп
Након што је видео постао виралан, бројни су се укључили у расправу. Део корисника је упозорио да је реч о продавници која наводно често "превари" купце и да су такви ланци "безобразно скупи" у свакој европској туристичкој дестинацији.
"Туристичка замка у сваком граду, не само у Дубровнику", написао је један корисник.
"Исту грешку сам направила у Истанбулу, никад више", додала је једна девојка.
У коментарима су се низале и критике на цене у Дубровнику генерално:
"Цео Дубровник је туристичка замка", "Дубровник је већ био скуп пре инфлације. Сад је невероватно скуп. Колико кошта један сладолед?", "Дубровник је скупљи од Париза, тамо само воду пијем."