ФИЛМСКА ПОТЕРА ЗБОГ ЈАГЊЕТИНЕ Хтео да једе и да не плати, а онда је конобар урадио ово
Мушкарац који се најео јагњетине у једном ресторану у Јабланици одлучио је да побегне, а да не плати рачун.
Међутим, доживео је праву ноћну мору јер је конобар одлучио да га стигне. Јурио је за њим више од три сата.
Наиме, гост из Метковића синоћ је наручио јагњетину и пиво. Када је завршио са оброком, према речима власника који је прегледао надзорну камеру, рекао је конобару да мора да оде до аутомобила да би узео новчаник.
Али, уместо да се врати и плати, он је ушао у возило и почео да бежи. Дежурни конобар Омер Башић, видевши да гост бежи, а да није платио, одмах је филмски реаговао - сео је у свој БМW и почео да га јури, јер се сетио да му је гост, док је јео, случајно рекао да путује у Бањалуку.
Конобар га је јурио све до улаза у Бањалуку, где је сустигао полицију, коју је у међувремену позвао са свог мобилног, преноси Ексклузива.ба.
"Бојао сам се да ће му се нешто догодити, он је мој понос, а ситуација је била опасна, знате да вожња тако брзо све до Бањалуке није мала ствар, али он је такав, не подноси неправду", рекао је брат конобара који такође ради у овом ресторану.
Он је и открио колико је износио рачун који бегунац није хтео да плати - 16 евра!
"Имао сам жељу да га натерам да повраћа, али полиција ми није допустила", рекао је бесни Башић.
Гост је наводно, рекао полицији да није хтео да плати јер је месо било хладно.
Задржан је у станици, а после се нудио да ће да плати рачун и још више од тога, 25 евра, “само да све заврши”.