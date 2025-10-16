КУПУС РОДИО КАО РЕТКО КАДА! Цена преполовљена, али једна ствар је шокирала купце: „Кисели 300 динара? Ко је луд да то плати!“ (ВИДЕО)
16.10.2025. 16:28 16:35
У односу на прошлу годину цена купуса је далеко повољнија.
Прошле године у ово време коштао је 80-150 динара, а сада се на зеленој пијаци у Обреновцу продаје за 50 динара по килограму.
"Ово је најповољније, 50 динара. А кисели је 300. Ко је луд да толико плати", каже један од продаваца са тезги за РТВ Маг.
Додаје да се најбоље продаје сорта потомак, а каже да ће га бити још, те да сезона "тек почиње".
"Биће, само може јефтиније да буде", додаје.
Истиче да је упркос суши година била добра, те да је купус родио.
Искуства продаваца се разликују, тако један од њих наводи да продаја иде лоше, иако је цена чак 15 динара нижа, 35 за килограм.
"Ваљда је рано, али тешко да ће бити боље", објашњава уз додатак да квалитет овогодишњег купуса добар.