НАЛАЗИ СЕ НА ДУНАВУ, У БЛИЗИНИ НОВОГ САДА Мађарски МОЛ намерава да прошири свој терминал за гориво ДА ЛИ ЈЕ ОВО СПАС ЗА СРБИЈУ?
Мађарска нафтна компанија МОЛ намерава да прошири свој терминал за гориво у Сремским Карловцима.
Према наводима платформе CEE Legal Matters, адвокатска канцеларија НКО Партнерс саветовала је МОЛ у овом послу, а проширење се, како је наведено, реализује путем куповине земљишта од компаније Дунав Оил и кроз аранжман о изградњи и развоју са компанијом Naftachem за извођење радова на проширењу.
Трансакција је обухватила куповину суседног земљишта од Дунав Оил-а и договор са Naftachemom о изградњи и развоју, чиме ће се, како је наведено, значајно повећати капацитет складиштења горива компаније МОЛ у Србији.
Терминал за складиштење горива компаније МОЛ у Сремским Карловцима отворен је пре шест година и то је била највећа инвестиција мађарске нафтне компаније у Србији.
Депо на којем је управљање системом горива потпуно аутоматизовано је првобитно имао пет резервоара за дизел капацитета 8.000 метара кубних и три резервоара за БМБ капацитета 4.000 кубика, са системом за убризгавање адитива упоредо са претакањем горива, биолошким уређајем за третман отпадних вода, сепаратором уља и расхладним системима за резервоаре за смањење испаравања.
Достава горива омогућено је речним и друмским путем, а у најави је била и могућност допремања железницом. Ова инвестиција је тада од стране српских власти и званичника МОЛ-а оцењена као веома важна за развој нафтног тржишта у Србији и енергетску безбедност земље, пише Е-капија.
Његова важност актуелизована је почетком ове године, када се над Нафтном индустријом Србије надвила опасност од увођења америчких санкција.
Потпредседник за горива у МОЛ групи Чаба Жотер је у фебруару за РТС изјавио да је МОЛ спреман да удвостручи количину горива коју испоручује Србији, подсетивши да су прошле године додате две нове складиштне јединице у оквиру МОЛ-овог терминала у Сремским Карловцима, укупног капацитета 2.500кубних метара, али и пожаливши се да терминал још увек чека на потребне дозволе за коришћење ових нових капацитета.
- Тренутно постоје озбиљне логистичке препреке за ефикасни транспорт и дистрибуцију горива, а постојећи капацитети нису довољни за снабдевање Србије у случају престанка рада НИС-а. Стога, држава мора да створи административне предуслове да би се увоз у Србију максимално увећао. Ово захтева приступ свим домаћим складишним капацитетима, као и омогућавање приступа бродова са страним заставама на сва пристаништа - навео је тада Жотер.
Иначе, терминал компаније МОЛ налази се у близини терминала домаће компаније за увоз горива Naftachem (у чијем је власништву и Дунав Оил Терм доо Сремски Карловци). Оба су у радној зони Просјанице у Сремским Карловцима, а МОЛ је свој терминал који је отворио 2019. заправо купио од фирме Дунав Оил, од које сада купује и земљиште за његово проширење.
Подсетимо, министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто изјавио је да је МОЛ повећао извоз нафте у Србију након што је Јадрански нафтовод прекинуо испоруке због америчких санкција, али да не може самостално да покрије све потребе српског тржишта.