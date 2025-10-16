„Србија похваљена за резултате“ ТАБАКОВИЋ НА ГОДИШЊЕМ ЗАСЕДАЊУ ММФ И СВЕТСКЕ БАНКЕ: Наша држава се благовремено припремала за период кризе
ВАШИНГТОН: Гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је данас да су резултати које је Србија представила у Вашингтону добили похвале на годишњем заседању ММФ и Светске банке.
Табаковићева је рекла новинарима да је Србија добила похвале имајући у виду да се држава благовремно припремила за периоде кризе што, према њеним речима, ради већ десетак година уназад, спремајући девизне резерве које су сада близу 30 милијарди евра и златне резерве које достижу 19 одсто укупних резерви односно више од 51 тоне.
Имамо стабилност у фискалном делу, радимо то све координисано под надзором или у договору и партнерству са Међународним монетарним фондом са којим имамо тај ПЦИ аранжман за координацију монетарне и фискалне политике. Врло смо поносни што ни једну примедбу не можемо да добијемо од највишег руководства (ММФ и СБ) до оних људи са којима сарађујемо, јер су мере које предузимамо добро одмерене. Не предузимамо их на кратак рок, гледамо далеко у будућност зато што желимо да Србија буде повољно место за улагање и она то јесте, рекла је Табаковићева.
Додаје да Србија брине о својим грађанима тежећи да им пружи највише што може.
Верујте да се то овде види много боље него у нашој земљи, што ће рећи - људи увек желе више и боље и ми смо тога свесни, рекла је Табаковићева.
Гувернерка Народне банке Србије истиче да се Србија сналази у условима геополитичких изазова.
Желим да пренесем поздраве свима онима који су учествовали у аранжманима од 2014. па на овамо јер смо ми непрекидно у сарадњи и партнерству са ММФ. Сви представници тих мисија дошли су да се поздраве са нама и да одају признање Србији и њеном руководству. Ви одлично знате да то руководство на различитим местима представља пре свега господин Александар Вучић, ту сам ја као гувернер, а ево већ дуги низ година и господин Синиша Мали је са нама, рекла је Табаковићева.
Она додаје да Србија већ дуги низ година не мења своју полтику, као и да је оно што ради руководство наше државе препознато и признато.
Сигурност коју овакав партнер има у нама, треба да буде и сигурност грађанима Србије који знају да оно што ради њено руководство јесте и признато и препознато, али у бројкама и у оном што се зове животни стандард и одржив раст Србије, закључила је гувернерка Народне банке Србије.
Табаковић и први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали имали су у току дана одвојене састанке са замеником генералног директора Међународног монетарног фонда господином Бо Лијем и директором Сектора за Европу у Међународном монетарном фонду Алфредом Камером.
Гувернерка НБС је током састанка са Боом истакла да је политка Србије заснована на чињеницама и одговорност.
Табаковић је истакла да је инфлација у септембру спуштена на 2,9 одсто међугодишње захваљујући мерама Владе Србије за ограничење трговачких маржи, док је базна инфлација опала на ниво од око чеитири одсто што такође говори у прилог нижим инфлаторним притисцима.
Квалитет активе банака, мерено учешћем проблематичних кредита у укупним кредитима, на најнижем је нивоу од 2,2 одсто. И то није резултат инерције. То је резултат комбинације мера које смо доносили у циљу подршке привредном расту и даљем расту запослености и стандарда грађана, рекла је она.
Према њеним речима, одржива кредитна активност доприноси привредном расту.
Одржавајући институционалну независност у вођењу монетарне политике, али никада изоловано од државе и економске политике коју воде председник Вучић и Влада Србије, наставили смо да доприносимо мерама које подржавају стандард грађана. У том циљу банкама смо упутили и наша супервизорска очекивања којима се умањује кредитно оптерећење грађана са нижим примањима. Као резултат, банке у Србији од 15. септембра нуде повољније кредите – готовинске, потрошачке и стамбене, за запослене и пензионере с примањима до 100.000 динара, рекла је Табаковић.
Бо је честитао на континуираном прудентном вођењу монетарне и фискалне политике и оценио да је монетарна политика адекватна, као и да су фискални параметри у циљу.
Верујемо да ћете изазове претворити у шансе, оценио је Бо Ли, саопштила је НБС.
Током састанка одржаног са директором Сектора за Европу у Међународном монетарном фонду Алфредом Камером истакнуто је да се од Србије очекује да на државном нивоу, на челу са председником Србије, анализира различите сценарије разрешавања кризе у вези са санкцијама НИС-у, уважавајући чињеницу да те санкције нису само економско, већ и политичко питање.