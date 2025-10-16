clear sky
ММФ ПРОГНОЗИРА Србију очекује раст од 2,4 посто, а догодине 3,6

16.10.2025. 11:10 11:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Printscreen/MMF

Економски раст Србије ће најпре успорити са 3,9 одсто у 2024. на 2,4 одсто у 2025, а затим убрзати на 3,6 одсто у 2026. години, наводи се у јуче објављеном извештају Међународног монетарног фонда (ММФ).

Према проценама Фонда, инфлација у Србији ће постепено падати са 4,7 одсто у 2024. на 4,6 одсто у 2025. и на четири одсто у 2026. Стопа незапослености у Србији од 8,6 одсто, забележена у прошлој години, неће се мењати у 2025. и 2026. години.

Еврозона наставља са трендом скромног економског раста и након 0,9 одсто у 2024. може да очекује 1,2 одсто у 2025. и 1,1 одсто у 2026, уз постепени пад инфлације са 2,4 одсто у 2024. на 2,1 одсто у 2025. и на 1,9 одсто у 2026. 

Стопа незапослености у еврозони од 6,4 одсто из 2024. ће се задржати и у 2025, а након тога незнатно пасти на 6,3 одсто у 2026. Немачку, највећу привреду еврозоне, након пада на крају 2024, очекује раст од 0,2 одсто у 2025. и 0,9 одсто у 2026, уз пад инфлације са 2,5 одсто у 2024. на 2,1 одсто у 2025. и на 1,8 одсто у 2026.

Стопа незапослености у Србији – 8,6 одсто, забележена у прошлој години, неће се мењати у 2025. и 2026. години

Француску најпре очекује успоравање привредног раста са 1,1 одсто у 2024. на 0,7 одсто у 2025, као и благо убрзање на 0,9 одсто у 2026, наводи се у извештају на веб страници Међународног монетарног фонда (ММФ).

