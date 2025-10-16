СРПСКИ ЛЕШНИК ИЗ ОВОГ ДЕЛА ВОЈВОДИНЕ ИДЕ КА ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ ЗА ПРАВЉЕЊЕ СВЕТСКИ ПОЗНАТОГ СЛАТКИША Ево шта о томе кажу произвођачи из сомборског атара
Друштвено пољопривредно предузеће у Алекса Шантићу, селу сомборског атара, након прве неуспешне приватизације доживело је процват након што га је, са безмало 700 хектара тамошњих ораница, за 7,9 милиона евра купила реномирана светска, а италијанска компанија „Фереро“, односно њена ћерка фирма „АгриСер“.
Убрзо су на западу Бачке никли велики расадници као нуклеус велике плантаже лешника, чиме је, према речима Драгана Гламочића, српског министра пољопривреде изреченим на скупу одржаном у комплексу италијанске компаније, Србија данас постала поуздан и дугорочан партнер у сектору производње лешника, а сарадња са „Ферером” један је од најуспешнијих примера сарадње засноване на знању, координацији и одрживости.
- Желимо да округ изврсности постане модел за друге гране пољопривреде, воћарство, млекарство, виноградарство. Србија има знање, земљу и људе, а сада градимо систем који ће трајати деценијама. План је да се у наредних десет година производња лешника у Србији подигне на 40.000 тона - изјавио је министар Гламочић и најавио формирање радне групе за развој првог округа изврсности за лешник који би се простирао на подручју западне Бачке.
План је да се у наредних десет година производња лешника у Србији подигне на 40.000 тона (Драган Гламочић, министар пољопривреде, водопривреде и шумарства)
Подаци Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде показују да је прошле године под лешником у Србији било 8.718 хектара, а да је уз укупан принос, уз просек од око хиљаду килограма по хектару, износио 8.910 тона, у чему је предњачила Војводина у којој се налази 44 одсто производње ове орашасте биљке.
Италијански амбасадор Лука Гори је рекао да компанија представља најзначајнијег италијанског инвеститора у аграрном сектору Србије и симбол дугорочног пријатељства и сарадње две земље. Директор „АгриСербиа“ д.о.о. Еторе Фонтана је током скупа представио резултате улагања у протеклој деценији и навео да имање у Алекси Шантићу обухвата 600 хектара под засадима лешника, са производњом која достиже до 1.800 тона годишње, у зависности од временских услова. Прецењено је да ће овогодишњи принос, упркос јулском невремену, бити око хиљаду тона првокласног рода.
- Системи наводњавања кап по кап омогућавају ефикасну и рационалну потрошњу воде, а цело имање је сертификовано по СЦС стандардима одрживости. Фереро је до сада у Србији подигао и неколико расадника из којих је дистрибуирано преко 1,8 милиона садница лешника, што је омогућило подизање више од 3.360 хектара нових засада у земљи и извоз од око 500.000 садница у Румунију и суседне државе - рекао је Фонтана.
Додао је да компанија сарађује са преко 680 пољопривредних газдинстава, од којих је 620 мањих од десет хектара, чиме се, указао је, подстиче развој породичних имања и равномерна територијална расподела производње. Директор „Ferrero Group” Марко Бота је у свом обраћању нагласио да се након 11 година може рећи да је Србија за компанију постала један од најважнијих стубова европске производње лешника.
- Наш циљ није само откуп, већ изградња система који окупља знање, фармере и институције. Србија је пример како се стрпљењем и заједничким радом гради одржива пољопривреда. Наш циљ је да Србија у наредним годинама постане препознатљива као земља висококвалитетног лешника и одговорне производње - рекао је Бота.
