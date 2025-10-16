КОМЕ ЈЕ И КОЛИКО ДРЖАВА ДАЛА ПОДСТИЦАЈA Највише отишло пољопривреди и привреди, следе образовање и наука ЕВО КОЛИКО ЈЕ КО ДОБИО, ОВО ЈЕ ДЕТАЉНА ТАБЕЛА
У првом полугодишту ове године државни подстицаји српској економији износили су 108,2 милијарде динара.
Од тога су 96,7 милијарди динара или 89,3 одсто била бесповратна средства, показују подаци Агенције за привредне регистре (АПР), која је објавила Мапу регистра мера и подстицаја регионалног развоја.
На то мапи су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима и она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије.
Улагање државе и њених институција у развој привреде и непрофитног сектора, односно подстицаји регионалног развоја на Мапи су представљени према намени, корисницима и реализаторима, као и врсти финансијског подстицаја и територијалном усмеравању средстава.
3,6 милијарди динара подстицаји извоза
Према намени улагања у подстицање пољопривреде уложено је 39,5 милијарди, затим у образовање, науку, културу и спорт 22,1 милијарда, а у подстицање производње 18,2 милијарде динара. Подаци АПР показују и да је у саобраћајну инфраструктуру усмерено 6,8 милијарди динара, у научно-истраживачки рад, истраживање и развој 4,4 милијарди динара, а у подстицање извоза 3,6 милијарди динара, док је у подстицање запошљавања усмерено 3,4 милијарде динара.
У поређењу с првим полугодиштем претходне године, највећи раст улагања забележен је у подстицању производње и научноистраживачког рада, истраживања и развоја.
У Војводини 31,38 милијарди
Када су у питању корисници државних пара, они су у првом полугодишту у Војводини добили 31,38 милијарди динара, а највише новца отишло је пољопривредним газдинствима и то 19,2 милијарде динара.
Мала и средња предузећа добила су подстицаје од 3,7 милијарди динара, велике компаније 1,2 милиајрде, предузетници 560 милиона, институције из области науке и образовања 1,8 милијарди, локалне самоуправе 3,43 милијарде...
По критеријуму реализатора, највише пара у Војводину је стигло од Министарства пољопривреде и то 19,2 милијарде за субвенције газдинствима, на другом месту је Управа за капитална улагања АП Војводине с 3,24 милијарде, на трећем је Министарство привреде са 1,16 милијарди...
Према корисницима државних пара знатан део укупно реализованих подстицаја усмерен је пољопривредним газдинствима, односно 39,3 милијарде динара, што је 36,3 одсто, затим привреди и то привредним друштвима и предузетницима 33,3 милијарде динара или 30,8 одсто, док је институцијама из области образовања и науке усмерено 21,6 милијарди динара или 19,9 одсто, а јединицама локалне самоуправе 8,2 милијарде динара, што је 7,5 одсто.
96,7 милијарди динара бесповратно
На мапи су подаци о подстицајима интегрисани с подацима из других регистара у надлежности АПР, као и подацима преузетим од других државних органа и организација, односно приказани су кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, укључујући податке о структури, задужености, неликвидности и финансијским перформансама, као и основни демографски и економски подаци (површина, број становника, просечна зарада, БДП, број запослених и незапослених).
Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја представља значајан извор информација за све који планирају инвестиције или се баве питањима регионалног развоја у Србији.