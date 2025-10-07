СТИЖУ НОВИ ПОДСТИЦАЈИ Министар Гламочић: Нови артески бунари за бољу винску индустрију и пољопривредну производњу
ТРСТЕНИК: Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. Драган Гламочић посетио је винарију "Стемина" у Трстенику и том приликом најавио да ће Министарство, у сарадњи са локалним самоуправама и произвођачима, у наредном периоду разрадити модел поновог увођења подстицаја за артеске бунаре, али и друге мере које ће допринети стабилном водоснабдевању за пољопривредну производњу и даљем развоју винске индустрије у Србији.
Гламочић је приликом јучерашње посете Трстенику, са председницом општине Миленом Турк и власником винарије др Љубивојем Пантићем, разговарао о изазовима и приоритетима у виноградарству и производњи вина.
"Министарство системски подржава сектор производње вина, а у наредном периоду посебна пажња биће посвећена унапређењу водне инфраструктуре. Наш циљ је да се на светским тржиштима појављујемо са готовим, квалитетним производима, поготово са производима који носе ознаку географског порекла, и да подржимо виноградаре свеобухватно - од заснивања засада до обезбеђивања воде", поручио је Гламочић.
Он је додао да виноградарство у нашој земљи данас пролази кроз снажну фазу обнове и развоја.
"Србија бележи стабилан раст броја регистрованих винарија, а према последњем попису из 2023. године имамо више од 18 хиљада хектара под виноградима. Држава ће наставити да подржава виноградаре кроз нове подстицаје, а посебно важан задатак је да малим произвођачима омогућимо лакши излазак на тржиште и да целокупан сектор учинимо конкурентнијим", рекао је Гламочић.
Председница Општине Трстеник Милена Турк нагласила је да је финансијска подршка за артеске бунаре, коју је најавио министар Гламочић, кључна за произвођаче у овом крају.
"То је један од највећих изазова са којима се пољопривредници из Трстеника и околине суочавају и та подршка била би значајан подстрек нашим виноградарима. Важно је да имамо заједнички приступ и сарадњу државног и локалног нивоа", истакла је Турк.
Она је додала да Трстеник данас има 13 регистрованих винарија које се потврђују квалитетом и наградама, док вински туризам постаје важан ослонац развоја.
Некада мала породична винарија "Стемина" данас има производни капацитет од преко 30 хиљада флаша високо квалитетног вина из својих винограда, који се простиру на више од три хектара.
Нови објекат, који ће обухватити вински подрум, дегустациону салу и смештајне капацитете за госте, у завршној је фази изградње, уз финансијску подршку државе.
Власник винарије "Стемина" Љубивоје Пантић истакао је да не би могао ни да започне инвестицију да није било тих подстицаја.
"Сада смо у завршници. Доста смо уложили, али вреди, исплативо је бавити се виноградарством у Србији", поручио је Пантић.
Додао је да робу извозе и у Кину, Европску унију и друга инострана тржишта.
Гламочић је овом приликом подсетио на то да ће се четврти сајам вина, ракије, хране и туризма "Винска визија Отвореног Балкана" одржати од 22. до 25. новембра 2025. године на Београдском сајму и позвао произвођаче и представнике винског и туристичког сектора из земље и региона да узму учешће и представе своје производе.