ИНСТАГРАМ НАГРАЂУЈЕ КРЕАТИВЦЕ За победнике припремљено златно прстење
МЕНЛО ПАРК: Друштвена платформа Инстаграм је покренула нови програм награда за креаторе, којим ће бити оцењени аутори који „померају границе културе и иновативности“ без обзира на врсту садржаја.
„Награда је намењена онима који не само да учествују у култури, већ је мењају и превазилазе препреке како би остварили своје амбиције. Сваки креативан подухват, велик или мали, може донети значајне резултате“, поручује Инстраграм.
У првом циклусу, 25 креатора ће следеће недеље добити златни прстен, док ће њихови Инстаграм профили бити обележени дигиталним златним прстеном.
Награде ће додељивати жири у коме ће, поред осталих, бити директор Инстаграма Адам Мосери, режисер Спајк Ли, дизајнер Марк Џејкобс, познати технолошки јутјубер Маркез Браунли и глумица Јара Шахиди, преноси Тех кранч.
Победници ће моћи да прилагоде и боју позадине профила, као и да дизајнирају сопствено „лајк“ дугме, чиме се додатно наглашава индивидуалност и креативност.
Инстаграм напомиње да је циљ програма да инспирише креаторе да преузимају креативне ризике и подсећа заједницу на важност иновативности и храбрости у стваралаштву.
Први победници ће бити проглашени 16. октобра.