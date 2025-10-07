overcast clouds
15°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИНСТАГРАМ НАГРАЂУЈЕ КРЕАТИВЦЕ За победнике припремљено златно прстење

07.10.2025. 15:53 16:03
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
инстаграм
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

МЕНЛО ПАРК: Друштвена платформа Инстаграм је покренула нови програм награда за креаторе, којим ће бити оцењени аутори који „померају границе културе и иновативности“ без обзира на врсту садржаја.

„Награда је намењена онима који не само да учествују у култури, већ је мењају и превазилазе препреке како би остварили своје амбиције. Сваки креативан подухват, велик или мали, може донети значајне резултате“, поручује Инстраграм.

У првом циклусу, 25 креатора ће следеће недеље добити златни прстен, док ће њихови Инстаграм профили бити обележени дигиталним златним прстеном.

Награде ће додељивати жири у коме ће, поред осталих, бити директор Инстаграма Адам Мосери, режисер Спајк Ли, дизајнер Марк Џејкобс, познати технолошки јутјубер Маркез Браунли и глумица Јара Шахиди, преноси Тех кранч.

Победници ће моћи да прилагоде и боју позадине профила, као и да дизајнирају сопствено „лајк“ дугме, чиме се додатно наглашава индивидуалност и креативност.

Инстаграм напомиње да је циљ програма да инспирише креаторе да преузимају креативне ризике и подсећа заједницу на важност иновативности и храбрости у стваралаштву.

Први победници ће бити проглашени 16. октобра.

инстаграм конкурс
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Бизнис ИТ свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕЛИКА ПРОМЕНА СТИЖЕ НА ФЕЈСБУК И ИНСТАГРАМ Ову опцију нећете моћи да искључите
мета

ВЕЛИКА ПРОМЕНА СТИЖЕ НА ФЕЈСБУК И ИНСТАГРАМ Ову опцију нећете моћи да искључите

01.10.2025. 16:54 17:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај