ИНСПЕКЦИЈА ОТКРИЛА ШТА СРБИ ЗАИСТА ПИЈУ Забрањен промет више од 12.000 литара алкохола ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА ВИНА, РАКИЈЕ И ПИВА
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је да је у циљу заштите потрошача и обезбеђивања квалитета и безбедности пића на домаћем тржишту, пољопривредна инспекција током 2025. године спровела појачане контроле у промету вина, ракије и пива на целој територији Србије и утврдила да су сви узорци вина и пива били усаглашени са законском регулативом.
Извршено је укупно 1.876 инспекцијских надзора, а у 176 случајева утврђене су неправилности у вези са законском регулативом.
Инспектори су донели и 34 решења о отклањању недостатака, углавном због непотпуне декларације на српском језику, као и 142 решења о забрани промета производа који нису имали доказе о безбедности или нису били прописно означени.
Забрањен је промет пића у укупној количини од 12.416 литара, процењене вредности од 9.875.100 динара, а поднето је 136 захтева за покретање прекршајног поступка и 29 пријава за привредни преступ.
У саопштењу министарства се додаје и да су на основу Правилника о Програму мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2025. годину, пољопривредни инспектори спровели контролу и узорковање 40 узорака ракије од воћа, 20 узорака вина и 30 узорака пива у производњи и промету широм Србије.
Прецизира се да су та испитивања извршена у акредитованој и овлашћеној лабораторији, а анализирани су код ракија порекло етанола (аутентичност производа) и присуство патулина у ракији од јабука, код вина орхатоксин А као и олово и остаци средстава за заштиту биља, док је код пива анализирано присуство калаја и резидуа пестицида, посебно у пиву у лименој амбалажи.
"Од укупно 40 анализираних узорака воћних ракија, 37 је било у складу са прописима, док су три узорка показала неправилности у погледу порекла етанола, што значи да алкохол у тим производима није у потпуности добијен ферментацијом воћа", обавештава ресорно министарство.
Инспектори су, како наводе, донели и решења о забрани промета затечених количина и извршили додатне контроле код произвођача, а у једном случају је потврђено да производ не потиче у потпуности од воћног етанола, док код другог није било неправилности.
"Наш приоритет је безбедност потрошача и очување квалитета домаћих производа. Контроле показују да већина вина, пива и ракија на тржишту испуњава све прописане стандарде, а неправилности ће бити санкционисане. Нећемо допустити компромис када је у питању здравље грађана и поверење у српску пољопривреду", рекао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић.
У саопштењу се наглашава и да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и пољопривредна инспекција наставити са редовним и ванредним контролама у циљу заштите здравља потрошача, сузбијања нефер пракси и подизања нивоа квалитета домаћих производа.