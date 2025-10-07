overcast clouds
ДА БУДЕТЕ СВОЈИ НА СВОМЕ Све о легализацији својине на новом сајту и путем телефона!

07.10.2025. 17:32 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Контакт центар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преко кога грађани могу да се информишу у вези са посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима у поступку легализације – 011 7773 899 почео је данас да ради.

Грађани позивањем тог броја могу добити информације који су објекти предмет евидентирања и уписа права по новом закону, да ли је потребно да поново подносе пријаву за легализацију уколико су је већ поднели по претходном закону, као и о томе где се пријава за упис права својине може поднети.

Преко Контакт центра грађани се могу информисати и о томе како да се припреме за подношење пријава за упис права својине на непокретности, да ли је за тај поступак потребно поседовати електронски потпис, које се све накнаде плаћају, а добиће и информацију како поступити уколико су ван земље у време подношења пријаве или уколико управник зграде није поднео пријаву за упис зграде.

Добиће и информацију о томе да ли потребно поново приложити елаборат ако су га већ претходно поднели.

Грађани могу да пронађу и најновије доступне информације, упутства и одговоре на најчешћа питања у вези са регулисањем власничких права и преко сајта Свој на своме, који је доступан на адреси https://svojnasvome.gov.rs.

На овом сајту грађани тренутно могу да пронађу најчешћа питања и одговоре у вези са применом овог закона, док ће у наредном периоду ово бити место где ће се редовно објављивати нове информације, обавештења и упутства намењена грађанима и стручњацима.

Како је раније саопштило Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), покретањем сајта и контакт центра, Влада Србије и МГСИ започели су процес који представља једну од најзначајнијих реформи у области имовинско-правних односа у Србији. 

Овај корак доприноси стварању сигурнијег система, већем степену правне сигурности за грађане и јаснијем оквиру за будући развој и улагања, навели су на сајту.

