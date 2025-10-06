”ОКО 4,8 МИЛИОНА ОБЈЕКАТА НЕМА УПИСАНО ПРАВО СВОЈИНЕ” Министарка: Нови закон о легализацији не решава урбанистичке проблеме
БЕОГРАД: Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић изјавила је данас да Србија новим Законом о легализацији не решава ни грађевинске ни урбанистичке проблеме, већ доноси правну сигурност како за грађане, тако и за привреду, наводећи да је бесправна градња вишедеценијски проблем са којим се наша земља суочава.
Држава је, према њеним речима, покушавала да реши овај проблем још од 1997. године, али су резултати били крајње незадовољавајући.
"Негде око 4,8 милиона објеката је изграђено на територији Србије, а да на њима није уписано право својине. То нису само бесправно саграђени објекти, ту има различитих ситуација. Предвидели смо чак девет ситуација са циљем да се обухвати што већи број случајева и да оно што представља фактичко власништво постане и правно регулисан однос, односно да се у свим ситуацијама, осим у изузецима који су такође таксативно наведени у овом закону, упише и право својине", рекла је Софронијевић на 13. седници Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације.
Министарка истиче да ће се процес легализације бесправних објеката спроводити централизовано и у дигиталном поступку.
"Дакле, више се ствари не решавају на локалном нивоу, већ се цела ствар подиже на републички ниво", рекла је Софронијевић и додала да није реч о политичком закону.
Закон је, како каже, посебну пажњу посветио становању, односно, праву на дом, али се бави и осетљивим категоријама попут самохраних родитеља, примаоца давања и сеоских домаћинстава која изумиру.
"Овим законом нико неће остати без крова над главом, а он ће грађанима омогућити јединствен концепт уписа права својине", нагласила је министарка.
Према њеним речима, циљ је да бесправна градња постане неисплатива.
"Грађевински инспектори јединица локалне самоуправе једном седмично ће морати да прођу целу своју територију, да виде да ли постоји негде бесправна градња и да о томе поднесу извештај и пошаљу Републичкој грађевинској инспекцији, која даље по процедури доставља то агенцији уколико имамо случајева нове бесправне градње. Једна од санкција за нову бесправну градњу биће уклањање или упис права својине еx леге, дакле по сили закона, у корист Србије'', навела је министарка говорећи о изменама Закона о планирању и изградњи.
Она је истакла да измене тог закона нису довољне, већ је потребно донети потпуно нови закон.
''За разлику од овог првог закона (Закон о легализацији), који је донет по хитном поступку, овај нови Закон о планирању и изградњи проћи ће најширу јавну расправу уз укључивање струке и грађана, јер се ради о материји која интересује највећи број наших грађана. Дакле, треба нам нови закон који ће бити усклађен са овим временом у коме живимо'', нагласила је министарка.
Посланици Скупштине Србије сутра ће, на првој јесењој седници, на чијем је дневном реду 47 тачака, разматрати нови Закон о легализацији објеката.
Новим законом предвиђено је легализовање бесправне градње по цени од 100 до 1.000 евра, као и да се са применом закона почне дан након усвајања у парламенту.
Пријаве би се подносиле 45 дана након ступања закона на снагу, а тај процес трајао би два месеца.
Предвиђен је изузетак за оне који из објективних разлога нису поднели пријаву у прописаном року и то би могли урадити у року од годину дана од дана ступања на снагу закона, уз доказе на основу којих би могла да се утврди оправданост за неподношење пријаве.
Предмет легализације бесправне градње, између осталог су објекти и делови објеката који су изграђени супротно закону, затим они на којима су радови изведени без решења о одобрењу за извођење радова као што су санација, реконструкција, адаптација, промена намене и слично, те објекти за које је издата привремена грађевинска дозвола пре 13. маја 2003. године.
Прописано је да се поступак евидентирања непокретности обавља путем дигиталне платформе коју успоставља Агенција за просторно планирање и урбанизам на информатичкој инфраструктури Републичког геодетског завода.
Закон би омогућио да сви објекти изграђени на територији Србије буду евидентирани, а потом и уписани у катастар непокретности.
Законом се предвиђа и нулта толеранција на нову бесправну градњу, јер би по његовом ступању на снагу сви објекти који се граде без издате грађевинске дозволе, односно, без решења о одобрењу за извођење радова били уписани као власништво државе.
Закон садржи и социјалну компоненту, јер су прописани посебни услови за власнике објеката којима је то једина непокретност и који са својом породицом у њој живе, за самохране родитеље, примаоце социјалне помоћи, сеоска домаћинства, борце, породице са троје и више деце.
Предложено је да они не плаћају накнаду за легализацију.