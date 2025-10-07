РАДИМО ВИШЕ ОД ЦЕЛЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Србија рекордер по броју радних сати
БРИСЕЛ: У Србији 24,6 одсто запослених ради више од 45 сати недељно са свом главном и евентуално другом послу, што је знатно више од просека Европске уније који износи 10,8 одсто, показују данас објављени подаци Евростата за други квартал 2025.
Највећи удео запослених у Европској унији који раде више од 45 сати забележен је у Грчкој 20,9 одсто, док су Кипар 16,6 одсто и Малта 14,6 одсто такође изнад просека.
На другом крају листе налази се Бугарска са само 2,5 одсто запослених који наводе да су им радне недеље дуже од 45 сати, следе Летонија 4,1 одсто и Румунија 5,9 одсто.
Већина запослених у Европској унији, њих 72,3 одсто, ради између 20 и 44 сата недељно, што је и најчешћи образац радног времена. У тој категорији предњаче Бугарска са уделом од 92,8 одсто, Румунија 90,6 одсто и Летонија 86,9 одсто.
Поред тога, 16,9 одсто запослених у Европској унији ради највише 19 сати недељно, наводи се на веб страници Евростата.
Највећи удео запослених са скраћеним радним временом има Холандија 26,8 одсто, док су Данска са 25,5 одсто и Аустрија са 25,3 одсто на другом и трећем месту, а најмање радника с краћим радним временом регистровано је у Румунији 3,5 одсто, Бугарској 4,6 одсто и Грчкој 6,1 одсто.