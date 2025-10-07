Разрађени различити ДЕТАЉНИ СЦЕНАРИЈИ за очување стабилности ОДРЖАН САСТАНАК ТЕЛА ЗА КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ У НАФТНОМ СЕКТОРУ Ово су закључци!
БЕОГРАД: У Министарству рударства и енергетике данас је одржан састанак сталног радног тела Организације за националну стратегију за кризне ситуације у нафтном сектору на коме је разматрано стање на тржишту и снабдевеност нафтним дериватима, а в.д. помоћника министра за нафту и гас Саша Коковић је изјавио да Србија има довољно резерви нафте и нафтних деривата, као да ће се учинити све да енергетски систем државе не буде угрожен по питању снабдевања потрошача и индустрије.
Нафтна индустрија Србије (НИС) је у септембру поднела нове захтеве ка ОФАЦ-у за уклањање са листе санкција, као и за продужење лиценце. Дефинисане су различите мере и активности које ће се примењивати у зависности од ситуације, а то се односи и на увећање увоза нафте и деривата као и повећање транспортних капацитета, рекао је Коковић, саопштило је ресорно министарство.
Констатовано је и да су у претходном периоду разрађени различити детаљни сценарији за очување стабилности снабдевања и одрживо функционисање тржишта нафте и нафтних деривата у случају ступања на снагу санкција Нафнтој индустрији Србије од Канцеларије за контролу стране имовине Сједињених Америчких Држава (ОФАЦ).
Коковић је навео и да је недавно пуштен у употребу железнички терминал Сремски Карловци који може да користи више енергетских субјеката и омогућава боље коришћење железничког транспорта.
Генерални секретар Удружења нафтних компанија Србије Томислав Мићовић представио је на састанку план увоза нафтних деривата за октобар месец и истакао да је увоз у односу на 2023. годину већ увећан.
Такође, дефинисане су различите активности и мере које ће се примењивати уколико и ако дође до поремећаја, за чију примену је важна тесна и ефикасна сарадња више ресора.
Осим чланица Удружења нафтних компанија на састанку су учествовали и представници Нафтне индустрије Србије, Транснафте, Министарства рударства и енергетике, Министарства унутрашњих послова, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства унутрашње и спољне трговине, Управе за резерве енергената, Управе царина, Пореске управе и Републичке дирекције за робне резерве, додаје се у саопштењу