ЧЕКАЈУЋИ 8. ИЛИ 9. ОКТОБАР И МОГУЋЕ САНКЦИЈЕ АМЕРИКЕ НИС-у Пумпе добро снабдевене, нема гужве и не праве се залихе
Највећи део нафтних деривата који се троше на тржишту Србије производи се у рафинерији Нафтне индустрије Србије у Панчеву, а шта ће се дешавати у наредном периоду, уколико до ове рафинерије нафта не буде стизала, требало би да буде познато почетком следеће недеље.
Наиме, НИС би од 8. или 9. октобра могао да се суочи с пуном применом америчких санкција, што би, свакако, могло да промени ситуацију на тржишту и уобичајено снабдевање на бензинским пумпама. За сада је ситуација на нафтном тржишту без промена, а познаваоци прилика указују да нема места паници јер Србија има залихе и нафте и деривата, те да постоје и алтернативни правци снабдевања.
Уколико нафта до рафинерије у Панчеву не би стизала ЈАНАФ-ом, постоји алтернатива, али је сигурно да би то утицало на цену деривата на тржишту јер је транспорт нафтоводом најповољнији
На домаћем нафтном тржишту, поред бензинких пумпи НИС-а и Гаспрома, послују и многе приватне пумпе, а по речима почасног председника Уније послодаваца Србије Небојше Атанацковића, за сада све оне послују у обичајено.
- Од укупног броја бензинских пумпи на нашем тржишту више од половине је приватних и тренутна ситуација на њима је уобичајена, нема гужве нити се гориво точи више него протеклих дана - каже Атанацковић.
- Пумпе су добро снабдевене, а потрошачи, бар за сада, не прикупљају залихе деривата. Да ли ће се ситауција променити после 8. октобра и у ком правцу - видеће се.
50 посто пумпи нису НИС-ове
Он указује да у Србији постоје залихе и деривата и нафте за око три месеца, а да постоје и други начини снабдевања, али да то може утицати на цену деровата.
- Треба рећи да би евентуалним ступањем санкција према НИС-у, осим на тржишту Србије, могло бити проблема и на тржиштима у региону јер друге рафинерије у окружењу не могу да подмире потребе тог тржишта. Компанија МОЛ је потенцијални ослонац за евентуалне проблеме на нашем нафтном тржишту јер има рафинерију у Мађарској, на Дунаву, а има и складишта у Србији. Уколико нафта до рафинерије у Панчеву не би стизала ЈАНАФ-ом, постоји и алтернатива, али је сигурно да би то утицало на цену деривата на тржишту јер је транспорт нафтоводом најповољнији. Ако се деривати не буду производили у рафинерији у Панчеву, мораћемо да их увозимо, по ценама које важе на тржишту, а евентуално више цене дертивата могле би да утичу на раст цена превоза и саобраћаја уопште. Ипак, о томе се за сада не може ништа прецизно рећи, а сигуран сам и да држава предузима кораке како би се ова ситуација превазишла на најбољи могући начин.
3 месеца снабдевања обезбеђено из залиха
Нафтна индустрија Србије саопштила је да су обезбеђене довољне количине нафтних деривата за снабдевање тржишта у овом тренутку. Компанија настоји да прилагоди пословање новонасталим околностима и приоритети остају очување стабилности на домаћем тржишту нафтних деривата, као и очување социјалне стабилности запослених, истиче НИС.
Ни несташица ни велика поскупљења
Стручњаци за ову област указују да у Србији има залиха и нафте и деривата за око три месеца и да, иако ситуација није добра то не значи да горива неће бити. Такође, истичу и да, уколико санкције ступе на снагу, не треба очекивати велике несташице деривата, ни велика поскупљења, али да би снабдевање могло бити отежано и да би гориво могло поскупети. Да ли ће и у којој мери то осетити потрошачи не може се сада говорити, али држава има начина да утиче на снижавање цена, рецимо снижењем акцизе, указују познаваоци.
Наводи се да је компанија обезбедила довољно залиха сирове нафте за прераду, као и довољне количине нафтних деривата за снабдевање тржишта у овом тренутку, те да су бензинске станице компаније уредно снабдевене свим врстама нафтних деривата и спремне да задовоље потребе потрошача.