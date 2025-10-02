ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА СЕПТЕМБАРСКИХ ПЕНЗИЈА Новац први добијају ови пензионери ДЕТАЉАН КАЛЕНДАР ИСПЛАТЕ

Исплата септембарских пензија почиње данас и трајаће све до 10. октобра, када ће и последња група пензионера бити исплаћена.

Новац ће прво лећи пензионерима из категорије самосталне делатности 2. октобра, а следећи на листи за исплату су пензионери из категорије пољопривредни. Они ће своје пензије добити 4. октобра преко текућих рачуна, док ће 6. октобра новац бити исплаћен на кућне адресе или на шалтерима поште.

Пензионери из категорије војни свој новац истог датума када и пензионери из категорије пољопривредни, а то је 4. и 6. октобар,

Последњи на листи за исплату пензија су пензионери из категорије запослени, они ће свој новац добити 10. октобра, када се званично и завршава исплата септембарских пензија.